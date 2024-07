Con il trascorrere degli anni tutto ciò che riguarda una persona tende ad invecchiare. Ad esempio, il suo intestino, ma non solo, anche il cervello. Come intervenire allora per evitare questo e per migliorare la memoria? Un recente studio ha rivelato che proprio quello che fa bene all’intestino che invecchia può essere di grande aiuto anche per il cervello. Per fare ciò bisognerebbe quindi assumere tutti i giorni degli integratori proteici e prebiotici in grado di apportare importanti benefici e migliorare i punteggi nei test sulla memoria effettuati su persone di 60 anni e più.

I ricercatori per effettuare tale studio, pubblicato su Nature Communications, si sono serviti dell’aiuto di due prebiotici di fibre vegetali a basso costo e disponibili anche senza ricetta. Uno di questi è l’inulina mentre invece l’altro viene chiamato fruttooligosaccaridi, indicato con la sigla FOS. Il primo altro non è che una fibra alimentare che fa parte della classe dei fruttani. Il secondo invece è un carboidrato vegetale che solitamente viene utilizzato come dolcificante naturale ipocalorico.

Come si è svolto lo studio

I ricercatori del King’s College di Londra hanno testato tali integratori sul cervello di 36 coppie di gemelli di età superiore a 60 anni. Le coppie sono state divise casualmente, e ad uno è stato assegnato un prebiotico giornaliero in polvere proteica. Mentre invece all’altro è stato assegnato un placebo giornaliero anche questo in polvere proteica. Tre mesi dopo è emerso che il gemello che ha assunto inulina o FOS ha ottenuto al test cognitivo punteggio più alto.

La ricercatrice Mary Ni Lichlainn si è detta entusiasta dei risultati ottenuti affermando che questa è la premessa per poter migliorare la salute del cervello e di conseguenza la memoria dell’uomo. Attenzione, occorre precisare che tali prebiotici potrebbero agire migliorando la funzione cognitiva del cervello che tende ad invecchiare sotto determinati aspetti, come ad esempio nei tempi di elaborazione e nella memoria. Ma a livello fisico non sembrerebbero essere legati particolari benefici.