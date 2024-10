Chi l’ha detto che solo Spider-Man può lanciare le ragnatele? Proprio di recente un gruppo di ricercatori ha creato una tecnologia di lancio di ragnatele davvero incredibile. Lo studio, pubblicato sulla nota rivista Advanced Functional Materials spiega proprio il lavoro svolto dai ricercatori rivelando che questi hanno sviluppato un fluido molto particolare che viene espulso da un ago. E che una volta espulso poi riesce a solidificarsi talmente tanto da trasformarsi in una corda in grado di aggrappare gli oggetti. Una corda così tanto solida e robusta da riuscire anche a sollevare tali oggetti.

Il coautore dello studio ovvero Marco Lo Presti è intervenuto sulla questione rivelando che questo dispositivo consente di poter fare ciò che i ragni non possono. Ovvero sparare la ragnatela. Il ricercatore di ingegneria biomedica ha poi proseguito affermando:

Stiamo dimostrando un modo per sparare una fibra da un dispositivo, quindi aderire e raccogliere un oggetto da una certa distanza.

Alcune informazioni sulla speciale fibra

In riferimento alla fibra sviluppata dai ricercatori possiamo dire che questa è composta in gran parte da una soluzione che contiene fibroina di seta. Lo Presti ha rivelato di aver effettuato una scoperta incredibile proprio mentre stava lavorando alla realizzazione di adesivi resistenti tramite l’utilizzo di fibroina di seta. Ha dichiarato che mentre stava pulendo gli oggetti in vetro con l’acetone si è reso conto che sul fondo del vetro stava per formarsi un materiale molto simile alla ragnatela.

Il ricercatore a questo punto ha quindi avuto modo di scoprire che la combinazione di dopamina e acetone consente di poter accelerare il processo di solidificazione. Un processo che di solito avviene in alcune ore ma che in questo caso avviene invece in modo istantaneo. Per poter rendere la fibra più forte i ricercatori hanno poi aggiunto chitosano mentre invece gli ioni borato sono stati aggiunti per renderla più appiccicosa. Le fibre realizzate sono quindi in grado di raccogliere oggetti molto pesanti, esattamente 80 volte il loro peso. Ed il tutto ad una distanza di cinque pollici circa.