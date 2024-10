Stellantis sta integrando le batterie con una tecnologia innovativa in una flotta dimostrativa di nuovi veicoli Dodge Charger Daytona.

Stellantis annuncia che lancerà una flotta dimostrativa di veicoli elettrici Dodge Charger Daytona dotati di batterie a stato solido nel 2026 che avranno un’autonomia di 600 miglia. Si tratta di una grande innovazione e di un grande passo avanti, nato dalla collaborazione con Factorial, che fornirà batterie con una densità energetica superiore a 390 Wh/kg.

La maggior parte dei produttori automobilistici auspica di lanciare sul mercato veicoli elettrici con batterie a stato solido non prima del 2030, Stellantis invece risulta in anticipo e punta a testare la tecnologia in condizioni reali, grazie a un investimento di 75 milioni di dollari effettuato nel 2021, entro il 2026.

Che vantaggi hanno le batterie allo stato solido proposte da Stellantis?

Le batterie allo stato solido di Factorial offrono consistenti vantaggi rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio: ovvero una maggiore densità energetica, un peso ridotto e prestazioni migliorate. Tutte queste caratteristiche rendono queste batterie una scelta ottimale per i veicoli elettrici di nuova generazione. Non si tratta dell’unica batteria prodotta, poiché Factorial ha recentemente sviluppato una batteria simile (Solstice) in collaborazione con Mercedes-Benz.

Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis ha affermato che la flotta dimostrativa rappresenta un traguardo importante nella partnership con Factorial, che dal canto suo prevede che le nuove batterie consentiranno un’autonomia di 600 miglia, con una riduzione del 40% del peso rispetto ai pacchi batteria tradizionali e un formato più compatto del 33%. Stellantis adopererà la piattaforma STLA Large, progettata per veicoli elettrici ad alta capacità, per attivare questa tecnologia, che potrà supportare fino a due milioni di veicoli globalmente.