Grazie al nuovo sistema Kunpeng di Xpeng, i veicoli elettrici potrebbero essere in grado di raggiungere autonomia record in poco tempo.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto annunciato dal noto produttore cinese di veicoli elettrici Xpeng il quale ha rivelato che potrebbe presto aumentare di 869 miglia l’autonomia del veicolo. Per essere più precisi Xpeng ha di recente presentato un range extender alimentato a gas ovvero il Kupeng Super Electric System.

Molto importante è sottolineare che il sistema di propulsione elettrica a lungo raggio di tale azienda consente di poter percorrere in modalità elettrica 430 km mentre invece i chilometri possono diventare 1.400 se viene utilizzata sia la benzina sia la batteria. La nota casa automobilistica cinese Xpeng è solita utilizzare batteria EV le cui dimensioni sono standard.

Le novità previste in casa Xpeng

Diverse le novità previste in casa Xpeng. Nello specifico parlando degli estensori di autonomia è opportuno sottolineare che questi combinano batterie di grandi dimensioni con la comodità offerta da un rapido rifornimento. Ma l’azienda cinese sembrerebbe essere intenzionata ad aggiungere, per poter estendere fino al 30% la durata della batteria, anche un AI Battery Doctor dotato ovviamente di funzioni AI che sono gestite esattamente da un processore a 40 core.

Si tratterebbe di una grande novità in quanto secondo quanto riportato da Xpeng la sua capacità di ricarica rapida potrebbe raggiungere i 960 kW riuscendo in questo modo a fornire al secondo circa 1 km di autonomia. Grazie al sistema da 800 volt quindi in solamente 12 minuti circa e utilizzando un caricabatterie raffreddato ad acqua ovviamente compatibile l’automobile potrebbe raggiungere l’80% di carica.