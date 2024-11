Il colosso cinese ha depositato un nuovo brevetto per un elettrolita a base di solfuro che mira a migliorare le batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici.

Grazie ad una mossa che dà un forte impulso alla tecnologia delle batterie nei veicoli elettrici, il colosso tecnologico cinese Huawei ha depositato una nuova domanda di brevetto per un elettrolita solido a base di solfuro, un componente utilizzato nelle batterie agli ioni di litio. Il brevetto, intitolato “Materiali e metodi di preparazione del solfuro drogato, batterie agli ioni di litio“, introduce un design avanzato della batteria allo stato solido volto a migliorare le prestazioni, la durata e la sicurezza delle celle agli ioni di litio. Questa tecnologia affronta una sfida persistente nel settore delle batterie: la degradazione degli elettroliti liquidi. Sostituendo i componenti liquidi con elettroliti solidi, Huawei mira a migliorare i sistemi di accumulo di energia, in particolare per i veicoli elettrici.

Batterie più sicure e ad alta densità

L’attuale tecnologia delle batterie utilizza elettroliti liquidi o in gel per trasferire gli ioni di litio tra l’anodo e il catodo. Sebbene questo continui a essere lo standard del settore, non è sostenibile a lungo termine. Queste batterie sono soggette a surriscaldamento, incendi ed esplosioni. La soluzione ideale è l’utilizzo di batterie allo stato solido, che offrono una maggiore densità di energia, una maggiore sicurezza, una degradazione più lenta e capacità di carica e scarica più rapide.

Le aziende stanno esplorando vari materiali, come solfuri, ceramiche, polimeri e grafene. L’innovativo materiale a base di solfuro utilizza una cella cubica a cristalli, con azoto su un lato per stabilizzare il movimento degli ioni tra l’anodo e il catodo. Questa configurazione migliora la conduttività ionica e supporta una maggiore durata della batteria, il che è particolarmente vantaggioso per i veicoli elettrici in cui l’efficienza e la sicurezza sono fondamentali.