Huawei sta per rivoluzionare il mercato degli smartphone con il suo primo dispositivo tri-fold, un telefono che si piega non in due ma tre parti. Secondo le ultime indiscrezioni, il lancio di questa innovazione è previsto per il quarto trimestre del 2024.

L’innovazione del tri-fold

L’anticipazione di questa nuova tecnologia arriva dal noto leaker @DigitalChatStation su Weibo. Huawei ha iniziato lo sviluppo del tri-fold già da tempo, con l’obiettivo di introdurre un dispositivo che si distingue per il suo design avanzato e le funzionalità innovative. Il lancio, inizialmente previsto per il primo trimestre del 2024 e poi posticipato a giugno, sembra ora essere programmato per la fine dell’anno.

Attualmente, il dispositivo è in fase di test interni e non esiste ancora un piano concreto per la produzione di massa. Questo indica che Huawei sta procedendo con cautela per garantire che il prodotto finale soddisfi gli standard di qualità elevati.

Caratteristiche tecniche e design

Uno degli elementi distintivi del nuovo tri-fold sarà l’utilizzo della tecnologia UTG (Ultra-Thin Glass). Questa tecnologia riduce la visibilità delle pieghe sullo schermo e ne aumenta la durabilità, un aspetto cruciale per un dispositivo pieghevole. Secondo le fonti, il tri-fold di Huawei avrà un rapporto di forma dello schermo “normale”, anche se non è ancora chiaro se questo si riferisca al dispositivo aperto o ripiegato.

Altre caratteristiche previste includono:

nuovo chipset Kirin : con core migliorati per prestazioni superiori;

: con core migliorati per prestazioni superiori; funzionalità satellitari : caratteristica che aggiunge un livello di connettività avanzata;

: caratteristica che aggiunge un livello di connettività avanzata; design unico: la promessa è unire estetica e funzionalità.

Prezzo e disponibilità

@DigitalChatStation suggerisce che il nuovo dispositivo tri-fold di Huawei sarà tra i più costosi sul mercato al momento del lancio. Il prezzo elevato rifletterà il design unico, le soluzioni tecniche innovative e le funzionalità avanzate integrate nel dispositivo.

Cosa Aspettarsi

Nonostante Huawei non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ci si aspetta che ulteriori dettagli vengano divulgati man mano che ci avviciniamo alla data di lancio. Il tri-fold di Huawei promette di essere una delle innovazioni più interessanti nel settore degli smartphone considerando che promette di essere il primo smartphone tri-fold al mondo.