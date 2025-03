Non solo visori: Samsung prepara anche occhiali XR ultraleggeri per battere Apple

Samsung sta intensificando i suoi sforzi nel settore della realtà estesa (XR) e si prepara a lanciare non uno, ma ben due dispositivi entro la fine dell’anno. Secondo quanto riportato dal sito coreano ET News, il colosso tecnologico non si limiterà al già annunciato visore XR “Project Moohan”, ma sta sviluppando anche un paio di occhiali smart con nome in codice “Haean”.

Due prodotti complementari: potenza vs praticità

Il progetto degli occhiali smart “Haean” si distingue nettamente dal visore “Project Moohan” per filosofia e design. Mentre il visore, come mostrato in un video hands-on trapelato recentemente, sarà un dispositivo completo che copre interamente gli occhi dell’utente – simile a prodotti come Apple Vision Pro – gli occhiali XR manterranno un aspetto molto più simile a normali occhiali da vista.

Secondo le fonti, Samsung sta finalizzando design e caratteristiche degli occhiali smart, puntando a un prodotto leggero e comodo da indossare anche per periodi prolungati. Le informazioni digitali verranno visualizzate direttamente sulle lenti, mentre degli altoparlanti integrati permetteranno di ascoltare musica e interagire con l’assistente AI del dispositivo.

La sfida principale per Samsung è quella di integrare tecnologie avanzate in uno spazio così limitato. L’azienda starebbe lavorando all’implementazione di fotocamere di alta qualità e sensori di movimento sofisticati che permetteranno agli utenti di controllare il dispositivo tramite gesti e comandi vocali. Un altro ostacolo da superare riguarda l’ergonomia: garantire che gli occhiali si adattino perfettamente a diverse forme del viso è una problematica che i tecnici Samsung stanno cercando di risolvere.

Per quanto riguarda il visore “Project Moohan”, le informazioni trapelate confermano che funzionerà con il sistema operativo Android XR sviluppato da Google e sarà alimentato da un chip Snapdragon. Samsung ha già confermato ufficialmente che questo dispositivo verrà lanciato entro la fine dell’anno, e ora sembra che gli occhiali “Haean” seguiranno lo stesso calendario.

Lo sviluppo simultaneo di occhiali XR e visore potrebbe essere una mossa strategica per Samsung, che osserva con attenzione le difficoltà di vendita riscontrate da Apple con il suo Vision Pro. Offrendo sia un dispositivo premium completo sia un’alternativa più leggera e discreta, Samsung potrebbe posizionarsi in modo più versatile in un mercato ancora in fase di definizione.

Questa doppia strategia arriva in un momento in cui Samsung ha già un fitto calendario di lanci previsti per il 2025, tra cui i pieghevoli Galaxy Z Fold7 e Z Flip7, un modello economico Z Flip7 FE, un dispositivo pieghevole a tre segmenti chiamato provvisoriamente Galaxy G Fold, e il Galaxy S25 Edge, che si preannuncia come lo smartphone più sottile mai prodotto dall’azienda.