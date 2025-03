Trump convince Samsung: fabbriche dal Messico agli USA per evitare i dazi

Secondo quanto dichiarato dalla Casa Bianca, Samsung starebbe considerando di spostare alcuni dei suoi impianti produttivi dal Messico agli Stati Uniti. L’annuncio arriva nell’ambito di un’iniziativa più ampia dell’amministrazione Trump, che mira a riportare la produzione manifatturiera sul suolo americano. Anche LG, principale concorrente di Samsung in diversi settori, starebbe valutando una mossa analoga.

La strategia di Trump per rilanciare la produzione americana

L’informazione è emersa in un documento ufficiale della Casa Bianca intitolato “50 Vittorie per il Popolo Americano nei Primi 50 Giorni del Presidente Trump“, dove vengono menzionate esplicitamente le due aziende sudcoreane. Sebbene il documento non specifichi quali prodotti verrebbero fabbricati negli stabilimenti statunitensi, fonti sudcoreane hanno rivelato che si tratterebbe principalmente di elettrodomestici come frigoriferi e lavatrici. Questa decisione rappresenterebbe una risposta diretta alle nuove politiche tariffarie imposte dall’amministrazione Trump, che ha promesso di trasformare gli Stati Uniti in un hub manifatturiero globale. Dopo la sua elezione, il presidente ha introdotto dazi significativi su beni importati da paesi come Cina, India e Corea del Sud.

L’impatto economico e le strategie dei colossi tecnologici

Per Samsung, questo possibile trasferimento rappresenterebbe un’estensione degli investimenti già effettuati negli USA. L’azienda ha infatti già stanziato miliardi di dollari per la produzione locale di chip semiconduttori avanzati. La mossa di spostare anche la produzione di elettrodomestici sul suolo americano consentirebbe al gigante tecnologico di minimizzare l’impatto dei nuovi dazi, garantendo allo stesso tempo un accesso più diretto al mercato statunitense. Gli analisti prevedono che sempre più aziende seguiranno questa strategia, investendo ingenti capitali negli Stati Uniti per evitare le conseguenze delle nuove politiche commerciali protezionistiche.