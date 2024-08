Figure 02 è un robot umanoide in grado di esercitare una forza identica a quella di un essere umano. BMW, che lo ha testato in un suo stabilimento, dice che la tecnologia è molto promettente.

BMW ha recentemente avviato una serie di test presso il suo stabilimento di Spartanburg per valutare l’integrazione di robot umanoidi nella produzione automobilistica. Questi robot, sviluppati in collaborazione con Figure AI, rappresentano un significativo passo avanti nella robotica industriale. L’AD dell’azienda ha annunciato che, anche se non è prevista la loro adozione in pianta stabile da qui a breve, i primi test hanno avuto un esito “estremamente incoraggiante”.

Un nuovo tipo di robot umanoide

A differenza dei robot tradizionali che dominano le linee di produzione e che generalmente appaiono come grandi bracci multi-asse, il robot Figure 02 di Figure AI è dotato di due braccia e due gambe, con mani che vantano sedici gradi di libertà e una forza equivalente a quella umana. “Siamo entusiasti di presentare Figure 02, il nostro robot umanoide di seconda generazione, che ha recentemente completato con successo i test presso lo stabilimento BMW di Spartanburg,” ha dichiarato Brett Adcock, fondatore e CEO di Figure AI.

Durante il test, il robot Figure 02 è stato impiegato nell’inserimento di parti in lamiera nelle fixture del telaio, un compito che richiede particolare destrezza, ma che è allo stesso tempo estremamente ripetitivo e faticoso per gli operai. BMW ha sottolineato che il robot ha mostrato notevoli capacità nel svolgere questi compiti, dimostrando un alto livello di precisione e autonomia.

Prospettive Future

Nonostante il successo del test, il robot Figure 02 non è attualmente operativo presso Spartanburg e BMW non ha ancora stabilito una data definitiva per l’integrazione definitiva dei robot umanoidi nelle sue linee di produzione. BMW ha spiegato di voler collaborare con l’azienda partner Figure AI per seguire la ricerca e lo sviluppo di questa nuova frontiera di robot umanoidi.

“Gli sviluppi nel campo della robotica sono molto promettenti. Attualmente stiamo determinando le applicazioni migliori per i robot umanoidi nella produzione. Vogliamo seguire questa nuova tecnologia dallo sviluppo all’industrializzazione,” ha dichiarato Milan Nedeljković, membro del consiglio di amministrazione di BMW responsabile della produzione.