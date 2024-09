Un robot semi-umanoide è stato presentato di recente dalla Pudu Robotics, ovvero una celebre azienda cinese di robotica la cui sede si trova a Shenzhen. Stiamo parlando di un robot intelligente e allo stesso tempo anche multiuso il cui utilizzo potrebbe rivelarsi perfetto in diversi settori. Tra questi ad esempio quello dell’intrattenimento, ristorazione, istruzione, vendita al dettaglio, assistenza sanitaria ecc.

Si tratta del primo robot semi-umanoide sviluppato da tale azienda, si chiama Pudu D7 ed è caratterizzato da telaio omnidirezionale. Le braccia sono robotiche, la parte superiore del corpo è molto simile a quella dell’uomo ed è in grado di svolgere compiti piuttosto difficili in diverse situazioni.

Aspetto e caratteristiche del primo robot semi-umanoide sviluppato dalla Pudu Robotics

La presentazione del primo robot semi-umanoide da parte dell’azienda cinese è avvenuta lo scorso maggio. Il D7 sviluppato da Pudu X-Lab è alto 165 cm e pesa ben 99 libbre ovvero 45 kg. Il suo braccio bionico è in grado di estendersi per 65 cm con ben 30 gradi di libertà, e tramite attacco manuale riesce ad estendersi fino a 50 gradi. Poi ancora, parlando del primo robot semi-umanoide occorre precisare che questo è alimentato da una batteria da oltre 1 kWh e quindi è in grado di fornire un funzionamento continuo per 8 ore circa.

In riferimento al suo movimento, possiamo dire che il robot riesce a muoversi in modo omnidirezionale e la sua velocità massima è di 2m/s. Mentre invece su pendenze riesce a rimanere stabile fino a 10 gradi. Il D7 oltre ad essere dotato di un sistema di intelligenza multistrato è anche munito di intelligenza artificiale avanzata. Servendosi quindi di un sistema di controllo gerarchico ecco che il robot è in grado di offrire servizi complessi. Il tutto anche grazie al suo continuo apprendimento che gli consente di migliorare le prestazioni nel tempo.