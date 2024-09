L’azienda robotica cinese Fourier Intelligence ha presentato il suo nuovo umanoide GR-2, che migliorerà ulteriormente nelle capacità robotiche. A metà 2023, Fourier Intelligence aveva introdotto il suo primo robot, il GR-1, con l’obiettivo di aiutare le persone anziane a svolgere numerose funzioni.

Nel video pubblicato alla fine del 2023, il GR-1 ha eseguito alcuni movimenti dinamici della fotocamera, movimenti delle dieta, onde del braccio e una camminata a gambe rigide. Il video di presentazione di GR-2 è piuttosto breve e non offre molte indicazioni, ma è evidente che si tratta di un prodotto più evoluto.

Il robot umanoide di Fourier Intelligence

Il GR-1, introdotto per la prima volta alla conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale del 2023, è progettato per aiutare i pazienti a eseguire una serie di attività, come il passaggio dai letti alle sedie a rotelle e il sollevamento di oggetti. Il progetto GR-1 è stato avviato nel 2019 e include robot umanoidi che puntano a soddisfare il bisogno di terapia assistita dall’intelligenza artificiale. GR-1 è in grado di sollevare fino a 50kg di peso grazie ai suoi attuatori dell’anca da 300nm. Si tratta di prestazioni incredibili per un robot delle sue dimensioni.

Negli ultimi sei mesi, inoltre, ci sono stati notevoli miglioramenti che dovrebbero essere presenti sul nuovo GR-2. Tra questi c’è la capacità di svolgere nuovi compiti e molto altro. La società ha rivelato, a giugno, di aver integrato un sistema di visione pura basato su una telecamera che include reti di occupazione. La percezione ambientale è fondamentale per i robot umanoidi, che possono così prendere le decisioni migliori basandosi sui dati dei sensori.

Il robot è dotato di sei telecamere RGB che forniscono una visione a 360 gradi e generano immagini a volo d’uccello. Per permettere al robot umanoide di navigare attraverso luoghi attraversatili e inaccessibili, la rete di occupazione genera una griglia 3D. Ha identificato con successo auto e pedoni durante i test, mostrando la capacità di tracciamento degli oggetti in tempo reale e mappatura ambientale.