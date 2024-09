1X Technology, un’azienda nata nel 2014 con sede in Norvegia e nella Bay Area di San Francisco, è in procinto di avviare la produzione di massa di NEO, un robot umanoide progettato per affiancare gli esseri umani non solo nelle mansioni industriali, ma anche nelle faccende domestiche. Questo robot innovativo rappresenta un passo avanti significativo nel campo della robotica, distinguendosi dai concorrenti grazie a una serie di caratteristiche tecniche e di design che lo rendono particolarmente adatto all’ambiente domestico.

Il progetto NEO: leggero e sicuro per la casa

NEO Beta, la versione attuale del robot, pesa solo 25 kg, molto meno rispetto ad altri robot umanoidi in fase di sviluppo, come Tesla Optimus Gen2 (57 kg) e Figure 02 (70 kg). Questo dettaglio non è solo un vantaggio in termini di mobilità, ma anche un fattore di sicurezza fondamentale: un robot più leggero riduce il rischio di danni in caso di caduta, rendendolo più sicuro per convivere con animali domestici e bambini. Inoltre, NEO Beta è dotato di una “pelle” non rigida, composta da una tuta con imbottiture e inserti ammortizzati, progettata per minimizzare il rischio di lesioni in caso di urto accidentale.

Capacità tecniche e applicazioni future

Alto 165 centimetri, NEO Beta è in grado di camminare a una velocità di 4 km/h e può correre fino a 12 km/h. Il robot è capace di trasportare carichi fino a 20 kg e la sua batteria assicura un’autonomia che varia da 2 a 4 ore, a seconda dell’intensità dell’attività svolta. Queste caratteristiche lo rendono ideale non solo per compiti industriali come la sicurezza, la logistica e l’operazione di macchine, ma anche per un futuro inserimento nelle case, dove potrebbe occuparsi di compiti come caricare la lavastoviglie o riordinare gli ambienti.

Dal prototipo alla produzione di massa

NEO Beta è attualmente in fase prototipale, ma 1X Technology sta già lavorando per avviare la produzione di massa nella sua fabbrica di Moss, in Norvegia. Questo passo testimonia la fiducia dell’azienda nelle potenzialità del suo robot e la volontà di portarlo rapidamente sul mercato. Sebbene l’idea di un robot che possa svolgere compiti domestici sembri ancora lontana, 1X vede NEO come una soluzione futuristica, pronta a evolvere insieme alle esigenze del settore domestico e industriale.

Il futuro della robotica domestica

Mentre NEO Beta si avvicina sempre di più alla realtà quotidiana, la visione di 1X Technology è chiara: creare androidi che non solo supportino gli esseri umani nel lavoro, ma che diventino parte integrante della vita di tutti i giorni. Con il continuo sviluppo della tecnologia e l’espansione delle sue capacità, NEO potrebbe veramente rappresentare una svolta nella robotica domestica.