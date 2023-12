BMW si vota al videogioco: abbiamo provato la nuova AirConsole sulla Serie 5

Il tempo delle automobili pensate solo come mezzi di trasporto è finito da un tempo. Oramai quelle corazze di metallo che ci circondano hanno assunto una dimensione del tutto diversa: sono compagne di viaggio, sono cappotti che non solo ci forniscono comodità e sicurezza, ma che adesso possono anche intrattenerci. Tenendo sempre ben chiare quelle che sono le regole del codice della strada che impedisce – in Italia – l’utilizzo di smartphone o altri device elettronici che potrebbero distrarci mentre si è alla guida, BMW ha deciso di trovare la soluzione a quelle che sono le pause durante la ricarica elettrica di un’auto, oppure all’intrattenimento di chi viaggia insieme a noi e non è impegnato a guidare. Nasce così l’idea di AirConsole, che abbiamo avuto modo di provare a bordo di una Serie 5, mentre abbiamo scoperto tutte quelle che sono le novità proposte dalla fascia più alta di BMW.

AirConsole arriva su BMW

BMW Serie 5 è fornita di un display curvo posizionato sull’abitacolo della vettura: pensato come prolunga di quello che è lo schermo di bordo, permette, con la sua posizione centrale, di essere a disposizione sia del guidatore e del passeggero che di chi si trova seduto sui sedili posteriori. Per l’esperienza di gioco è necessario adoperarsi con degli smartphone – device di cui tutti sono oramai forniti – che dovrà essere utilizzato come controller. Dopo aver avviato l’app AirConsole, quindi, basterà collegarsi attraverso lo scan di un QR code che apparirà a schermo e si è pronti a giocare: nessun tipo di abbinamento del dispositivo farraginosa o meccanica, nessuna pretesa di profilare il vostro dispositivo per tenerlo in memoria con una connettività Bluetooth a tratti invadente. Con questo sistema si permette a chiunque sia ospite, anche temporaneo, nella propria auto di accedere rapidamente all’esperienza gaming. Si tratta – lo specifichiamo – di contenuti da casual gamer, che offrono giochi arcade di immediato utilizzo e che richiedono uno sforzo minimo: siamo dinanzi a una proposta accessibile a chiunque, come anticipato, quindi dai bambini fino agli adulti che non hanno dimestichezza con il gaming. Inoltre, essendo pensati per la sosta breve, richiedono un impiego di tempo davvero minimo, fugace ed effimero.

D’altronde BMW pensa soprattutto a chi deve fermarsi a ricaricare la propria vettura elettrica, così da poter avere un intrattenimento durante la sosta diverso dallo scorrere compulsivamente il feed del proprio smartphone. Una batteria da 100 kWh può richiedere, in ricarica rapida, anche 17 minuti di tempo per arrivare all’80%, ad esempio. Sempre con il device dovremo andare a interagire, è vero, ma lo faremo in compagnia della nostra famiglia o comunque dei nostri passeggeri, che potranno scegliere tra 15 diversi titoli arcade disponibili inizialmente con AirConsole: si va da Go Kart Go, Golazo, Music Guess fino a Overcooked (sì, proprio lui). Qualcuno suggerirà, in base anche alla propria esperienza personale, che l’esperienza può essere fruita anche mentre si aspetta un appuntamento o qualcuno che si è assentato dall’auto temporaneamente e al quale state facendo da autista: insomma, a ognuno le proprie esigenze. Il servizio, tra l’altro, è disponibile anche su BMW Serie 7, BMW iX e BMW i4 prodotte dopo il 23 luglio; oltre a BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW XM, BMW X5 M, BMW X6 M prodotte dopo il 23 agosto. L’azienda tedesca, tra l’altro, assicura che altri modelli del segmento medio e lusso seguiranno a tappe.

BMW sbarca su Fortnite

È solo uno degli step che BMW ha deciso di fare in direzione del gaming, perché sempre in questi giorni l’azienda ha deciso di annunciare la nascita di Hypnopolis, la prima isola proprietaria creata all’interno di Fortnite. Si tratta di un annuncio unico, perché è il primo Car Creator ad arrivare nel noto gioco di Epic Games, nel quale sarà possibile anche affrontare una intera storyline incentrata sulla BMW iX2, il suv coupé elettrico di medie dimensioni che arriverà in concessionaria nel 2024 e che si è mostrato ai nostri occhi durante la BMW Digital Experience. È chiaro che si tratta di un modo per strizzare l’occhio a quella che attualmente è la community di gaming più ampia e vasta, ma allo stesso tempo di fare leva su quella che è la conoscenza delle nuove generazioni, in alcuni casi ancora acerba di conoscenze in ambito automotive: BMW così si lancia in un’operazione di marketing che le permetterà di risultare accattivante agli occhi dei giovani e magari fare breccia anche nelle famiglie che inseguono un’automobile di fascia media o di lusso con tutti i comfort della tecnologia moderna.

Questo perché BMW non vuole concentrarsi solo sul gaming, ma offrire una vasta proposta di intrattenimento attraverso i propri schermi in auto: se da un lato la proposta riguardante la possibilità di guardare la Bundesliga è troppo circoscritta a un pubblico tedesco e che difficilmente farà presa sull’Italia, ci sono alcune accortezze territoriali che ci lasciano ben sperare anche per il futuro. Partiamo col dire che nel sistema di intrattenimento è stato previsto il supporto a RaiPlay, un’esclusiva italiana, con l’accesso a tutte quelle che sono le proposte della piattaforma streaming di Rai, che – inoltre – comprende anche la possibilità di vedere i canali televisivi in chiaro anche dall’estero. In aggiunta c’è l’accesso a Pluto TV, che in Italia assicura oltre 100 canali, suddivisi in 13 categorie, tra serie, cartoni animati, reality e tutto ciò che può interessare un pubblico eterogeneo (un episodio di Teenage Mutant Ninja Turtles vi soddisfa tanto quanto può fare una puntata di Doctor Who, giusto?).

Arriviamo così al Theatre Screen – nome col quale BMW si riferisce al proprio schermo posizionato sul retro del sedile del passeggero – era già stato mostrato al CES 2022, ma abbiamo avuto modo di constatare il lavoro di integrazione sulle vetture italiane nel nostro giro di prova recente. La tecnologia è interamente basata sull’esperienza Amazon Fire TV, che permette ai passeggeri dei sedili posteriori di godere di una vasta gamma di contenuti anche da YouTube o da numerose altre app, supportando anche il 4K. Inoltre, l’accensione dello schermo è accompagnata da un sottofondo musicale realizzato da Hans Zimmer, compositore che agli occhi degli appassionati di cinema non passerà inosservato. Tra l’altro l’accensione porta anche alla chiusura degli oscuranti a rullo dei finestrini laterali e un’attenuazione dell’illuminazione della parte posteriore del veicolo. Siamo dinanzi a uno schermo da 31 pollici in formato 32:9 con funzioni di smart TV, per aumentare l’intrattenimento e che può andare a potenziare ancora di più l’offerta complessiva di BMW.

Insomma, sembra che il futuro per BMW sia già arrivato.