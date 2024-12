Google alza il sipario su Android XR, un nuovo rivoluzionario sistema operativo per visori e occhiali in realtà estesa. Il primo prodotto, Project Moon, debutterà il prossimo anno.

Google ha annunciato il debutto di Android XR, un nuovo sistema operativo progettato per dispositivi di realtà estesa (XR) come headset e occhiali intelligenti. Questo lancio segna un’evoluzione nella tecnologia Android, combinando anni di sviluppo in AI, realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) per offrire esperienze più naturali e immersive.

Android XR: un nuovo ecosistema in divenire

Android XR, sviluppato in collaborazione con Samsung, intende creare un ecosistema vibrante per sviluppatori e produttori di dispositivi. La piattaforma si basa su strumenti noti come ARCore, Android Studio e OpenXR, consentendo agli sviluppatori di creare app e giochi per dispositivi XR in modo semplice e accessibile.

Il primo dispositivo basato su Android XR, il cui nome in codice è Project Moohan, sarà un headset prodotto da Samsung e disponibile il prossimo anno. Questo dispositivo consentirà agli utenti di passare senza soluzione di continuità tra ambienti virtuali e il mondo reale, utilizzando app come YouTube, Google TV, Google Maps e Chrome per esperienze immersive e produttive. Inoltre, con il supporto di Gemini, l’assistente AI di Google, gli utenti potranno interagire con contenuti e dispositivi in modo conversazionale, pianificando attività, esplorando luoghi o trovando informazioni con un semplice gesto.

Google lavora anche ai primi occhiali con Android XR

Google prevede anche il lancio di occhiali con Android XR per un utilizzo quotidiano. Questi dispositivi saranno progettati per essere eleganti e confortevoli, offrendo funzionalità come traduzioni, indicazioni stradali e notifiche visibili direttamente nella linea di vista dell’utente. I primi prototipi degli occhiali saranno presto testati nel mondo reale da un gruppo ristretto di utenti per perfezionare il prodotto e garantire la privacy.

Android XR promette di essere una piattaforma aperta, offrendo agli utenti un’ampia scelta di dispositivi e l’accesso alle app di Google Play già conosciute e amate. Per gli sviluppatori, promette Google, è l’inizio di una nuova sfida per “creare esperienze innovative con strumenti familiari, contribuendo a definire il futuro della realtà estesa”.