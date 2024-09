In base ad un recente studio, la realtà virtuale potrebbe aiutare ciclisti e pedoni ad evitare gli inquinanti nocivi. Ecco cosa è emerso.

Pneumatici, freni, tubi di scarico e chi più ne ha più ne metta. Tante, infatti, sono le componenti dell’auto che finiscono per avere un impatto non indifferente sull’ambiente. Se è pur vero che si tratta di un mezzo estremamente utile, infatti, non su può fare a meno di valutare anche i relativi rischi.

A tal proposito, non sono passati inosservati i risultati di un recente studio, grazie al quale è emerso che la realtà virtuale potrebbe rivelarsi uno dei migliori alleati di pedoni e ciclisti. Ma come è possibile? Ecco cosa hanno scoperto gli studiosi.

Pedoni e ciclisti meno esposti agli inquinanti nocivi grazie alla realtà virtuale

Stando ad uno studio condotto dall’Università di Birmingham e pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science, a realtà virtuale basata sulla fisica potrebbe rivelarsi la chiave giusta per ridurre l’esposizione di pedoni e ciclisti alle emissioni nocive dei veicoli senza gas di scarico. Proprio tali inquinanti, d’altronde, possono rivelarsi tra le principali fonti di rischi per la salute e delle malattie croniche conseguenti all’esposizione a particelle inquinanti non regolamentate e provenienti dalla strada.

Entrando nei dettagli, il dottor Jason Stafford ha sottolineato: