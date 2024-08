La mancanza di sonno è un problema che affligge numerose persone, stressate dai ritmi e dallo stile di vita moderno e che quindi cercano di recuperare qualche ora durante il fine settimana. Lo studio della Biobank del Regno Unito, su oltre 90.000 individui, ha mostrato che coloro che recuperavano nel weekend un buon numero di ore di sonno, avevano un rischio inferiore del 20% di sviluppare malattie cardiache.

Una nuova ricerca presentata all’ESC Congress 2024, mostra che le persone che recuperano il sonno dormendo nel weekend possono diminuire il rischio di malattie cardiache fino a un quinto. Il coautore dello studio Yanjun Song del Laboratorio statale chiave delle malattie infettive, Ospedale Fuwai, Centro nazionale per le malattie cardiovascolari, Pechino, Cina, ha affermato:

Il sonno compensativo sufficiente è legato a un minor rischio di malattie cardiache. L’associazione diventa ancora più pronunciata tra le persone che sperimentano regolarmente un sonno inadeguato nei giorni feriali.

Diminuiscono le patologie cardiache

Gli autori dello studio hanno utilizzato i dati di 90.000 soggetti coinvolti nel progetto. Per valutare la reazione tra sonno compensato nel weekend e malattie cardiache, i dati sul sonno stati registrati usando accelerometri e raggruppati in 4 gruppi. Q1 (n = 22.475 è stato il meno compensato, con -16,05 ore a -0,26 ore (cioè, avendo ancora meno sonno); Q2 (n = 22.901) ha avuto da -0,26 a +0,45 ore; Q3 (n=22.692) ha avuto da +0,45 a +1,28 ore e Q4 (n=22.695) ha avuto il sonno più compensativo da 1,28 a 16,06 ore).

La privazione del sonno è stata auto-riferita, con coloro che si auto-segnalavano meno di 7 ore di sonno a notte definiti come privazione del sonno. 19.816 (21,8%) dei partecipanti sono stati definiti come privati del sonno. Con il follow-up mediano di quasi 14 anni, i partecipanti al gruppo con il sonno più compensativo, avevano il 19% in meno di probabilità di sviluppare malattie cardiache rispetto a quelli con il sonno meno compensativo.

Lo studio non ha evidenziato alcuna differenza tra uomini e donne. Il coautore Zechen Liu, del State Key Laboratory of Infectious Disease, Fuwai Hospital, National Centre for Cardiovascular Disease, Pechino, Cina, ha aggiunto: