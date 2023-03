Insonnia: 5 alimenti per sconfiggerla e dormire sonni tranquilli

Molte persone, sia uomini che donne, soffrono di insonnia, un disturbo che può causare problemi come stanchezza e spossatezza. Questi problemi derivano dal fatto che non si dorme abbastanza ore o non si riposa adeguatamente durante il sonno. È utile sapere che esistono alcuni cibi che possono migliorare la situazione dell’insonnia, contrastando efficacemente questo disturbo del sonno. Tra questi, ci sono 5 cibi che possono ottenere risultati sorprendenti, pertanto gli esperti consigliano di consumarli regolarmente.

Molte persone devono affrontare l’insonnia, che se persistente può causare seri problemi come irritabilità, difficoltà di concentrazione, ansia e problemi nelle relazioni. È importante intervenire tempestivamente per migliorare questa condizione. Se non conosci ancora le proprietà di pistacchi, mandorle e semi di zucca, non preoccuparti, c’è sempre tempo per introdurli nella tua alimentazione. Questi alimenti sono ricchi di triptofano, che l’organismo converte in due importanti ormoni: serotonina e melatonina. Essi aiutano a regolare il ritmo sonno-veglia, favorendo il riposo di qualità. Anche l’ashwagandha è un rimedio naturale potentissimo contro l’insonnia, stress e ansia. Questa erba officinale, utilizzata da secoli nella medicina ayurvedica, si presenta sottoforma di polvere da aggiungere ad una tisana rilassante da gustare prima di dormire. Non possiamo tralasciare infine di menzionare le banane come frutto altamente raccomandato per contrastare l’insonnia. Consumare una banana prima di andare a letto può infatti favorire un sonno più agevole grazie alla presenza del triptofano, sostanza che questo frutto contiene in quantità significativa.