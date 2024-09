I ricercatori hanno introdotto un sensore di risonanza paramagnetica elettronica (EPR) che riesce ad adattarsi a un piccolo chip che rileva i radicali liberi presenti nei prodotti alimentari. È stato sviluppato dai ricercatori di HZB e dell’Università di Stoccarda. Il sensore portatile, piccolo ed economico, sarà utilizzato per la prima volta nella produzione di olio d’oliva e birra per garantire la qualità di questi prodotti.

fisico Michele Segantini che sta per completare il suo dottorato di ricerca nel dipartimento del Professor Klaus Lips

I ricercatori affermano che quando il cibo va a male vengono prodotte molecole chiamate radicali liberi.L’industria alimentare deve fare il possibile per rilevare queste molecole. Purtroppo però, al momento, le macchine EPR tradizionali utilizzano elettromagneti che non consentono il funzionamento a batterie e sono estremamente costose.

Inoltre, i ricercatori sono al lavoro per creare una società sostenuta dal programma di trasferimento di ricerca EXIST del Ministero federale tedesco dell’economia e della protezione del clima. Lo sviluppo ERPoC è legato all’idea di Klaus Lips e Jens Anders, che ha vinto l’HZB Technology Transfer Award nel 2019.

Segantini

Ha affermato inoltre che c’è un potenziale enorme per l’utilizzo di ERPoC, prevalentemente nella produzione alimentare:

EPRoC non è solo molto più sensibile, ma richiede anche meno tempo, quindi i campioni possono essere analizzati ripetutamente durante il processo. Questo fornisce ulteriori approfondimenti che possono essere utilizzati per ottimizzare i processi di produzione per estendere la durata di conservazione e la resistenza ossidativa dei prodotti.