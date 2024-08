La ricerca di risorse idriche sulla Luna è una delle priorità assolute per tutti gli esploratori spaziali. Sono molte, infatti, le missioni lunari che avevano l’obiettivo di trovare riserve idriche naturali che potrebbero favorire la civiltà umana sulla Luna.

Adesso però, in Cina, è stato messo a punto un sistema innovativo in grado di produrre acqua sulla Luna. Il metodo prevede la produzione di ben 50 litri di acqua da una tonnellata di suolo lunare. Questo metodo è stato sviluppato dopo aver osservato campioni di roccia lunare portati sulla Terra nel 2020 dalla sonda Chang’e-5.

Alcuni minerali nel suolo lunare immagazzinano elevate quantità di idrogeno

Il metodo è stato sviluppato dai ricercatori della Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, del CAS Institute of Physics e da altre istituzioni. Nel dettaglio, il team ha scoperto che alcuni dei minerali presenti nel suolo lunare, in particolare l’ossido minerale ilmenite, immagazzinano forti quantità di idrogeno a causa di miliardi di anni di esposizione al vento solare.

Lo studio ha rilevato che quando la regolite lunare viene scaldata oltre i 1.200 K con specchi concavi, un grammo di regolite lunare fuso può generare 51-76 mg di acqua. È stato anche evidenziato che l’ilmenite lunare contiene la più elevata quantità di idrogeno solare impiantato dal vento tra i cinque minerali primari nel regolite lunare.

Per poter sviluppare questo metodo, gli scienziati hanno usato la microscopia elettronica ad alta risoluzione, per poter analizzare nel dettaglio il suolo lunare. I risultati delle precedenti esplorazioni lunari, pensiamo ad esempio ad Apollo e Chang’E-5, hanno rilevato una diffusa presenza di acqua sulla Luna.

Ad ogni modo, il contenuto di acqua nei minerali lunari è fortemente basso, va dallo 0,0001% allo 0,02%. Dunque, resta complicato estrarre e utilizzare acqua in situ sulla Luna, secondo quanto detto dall’Accademia cinese delle scienze. Infine, i ricercatori hanno dichiarato che i risultati suggeriscono che l’idrogeno trattenuto nel regolite lunare è una risorsa significativa per ottenere acqua sulla Luna.