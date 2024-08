Un recente studio ha consentito lo sviluppo di una tecnologia all'avanguardia che potrebbe essere in grado di trasformare il modo in cui le immagini 3D vengono visualizzate ed utilizzate.

Trasformare il modo in cui le immagini 3D possono essere visualizzate e allo stesso tempo utilizzate in diversi campi è l’obiettivo dei ricercatori del Dartmouth College e della Southern Methodist University, semplicemente indicata con la sigla SMU. Nello specifico quella sviluppata dai ricercatori in questione è una tecnologia all’avanguardia grazie alla quale, ad esempio ai medici, è consentito proiettare all’interno di un cubo acrilico i modelli dettagliati in 3D di organi oppure di altre strutture.

In questo modo l’esame effettuato risulterà più pratico ma soprattutto più preciso. Dopo aver terminato l’esame ecco che tramite la rapida applicazione di calore sarà possibile cancellare l’immagine, e di conseguenza preparare il dispositivo per una nuova scansione. Sulla questione si è espresso Ivan Aprahamian affermando che tale tecnologia rivoluzionaria consentirà agli esperti di poter scrivere con la luce e successivamente cancellare utilizzando sempre la luce oppure il calore.

I risultati dello studio

Ma esattamente cosa sappiamo su tale studio e soprattutto su questa tecnologia rivoluzionaria? Alla domanda in questione possiamo rispondere affermando che tramite tale studio è stato introdotto un nuovo metodo che per poter incorporare delle immagini in 2D o 3D, e quindi bidimensionali e tridimensionali, in polimeri a loro volta potenziati con un particolare additivo chimico fotosensibile. Viene utilizzato un proiettore di luce ovviamente specializzato e sviluppato dal professore di chimica alla SMU Alex Lippert.

La sostanza chimica menzionata in precedenza, e sviluppata proprio dai ricercatori che hanno portato avanti lo studio, rimane ovviamente impressa fino a quando non verrà utilizzata la luce oppure il calore per poter eliminare l’immagine. Fatto questo, ecco che proprio il polimero sarà ancora una volta pronto per essere riutilizzato. Questa nuova e rivoluzionaria tecnologia potrebbe rivelarsi di grande aiuto in diversi campi. Ad esempi potrebbe essere utilizzata in campo medico ma anche nell’arte, nel campo della progettazione architettonica ecc.