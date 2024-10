Da tanto tempo ormai sono molte le aziende che si occupano della produzione di smartphone che sperano di raggiungere uno specifico obiettivo, ovvero quello di eliminare al massimo i bordi. Tra coloro che ci hanno provato non possiamo ad esempio non menzionare Xiaomi con lo smartphone Xiaomi Mi MIX. Tale azienda infatti è riuscita con questo modello a ridurre al massimo i bordi su tre lati creando un effetto scenico davvero molto bello, per non dire incredibile.

Nel corso degli ultimi anni è inoltre cresciuta molto la moda degli smartphone con display curvo, in cui rispetto ai modelli tradizionali il bordo è stato ridotto al minimo. Una grande novità però potrebbe essere presto lanciata da Nubia con il nuovo Nubia 270 Ultra.

Nubia 270 Ultra senza bordi

Di recente si sta sempre più spesso parlando del Nubia 270 Ultra, uno smartphone che stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni potrebbe aver davvero ridotto al minimo i bordi del display. Le immagini del presunto smartphone sono state diffuse su Weibo, e se dovessero essere vere confermerebbero anche la presenza di una fotocamera sotto al display. Stiamo esattamente parlando di una fotocamera da 1220 pixel, e quindi dotata di una qualità assolutamente superiore rispetto al modello precedente.

Tante le domande alle quali gli utenti sperano di poter trovare delle risposte. Ma in realtà al momento non è possibile farlo. E questo perché le informazioni presenti sul nuovo Nubia 270 Ultra sono davvero poche. Per capire quindi se la nota azienda cinese è riuscita a raggiungere l’obiettivo che tante altre aziende non sono invece riuscite a raggiungere bisognerà attendere ancora un po’.