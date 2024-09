Per un periodo di tempo di 56.6 giorni la Terra non avrà una sola Luna, ma ne avrà due, di cui una sotto forma di mini-luna.

Scoperto lo scorso 7 agosto e grande circa 10 metri di diametro, ovvero 33 piedi, l’asteroide denominato 2024 PT5 e diretto verso la Terra sembrerebbe avere un destino diverso dagli altri asteroidi. Questo infatti,stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, probabilmente non riuscirà a colpire la Terra ma rimarrà intrappolato in orbita diventando di conseguenza una mini-luna. Per quanto tempo? Probabilmente per soli due mesi. A rivelare quanto accadrà sono stati due astronomi dell’Università Complutense di Madrid ovvero , Carlos de la Fuente Marcos e Raúl de la Fuente Marcos.

I due dopo aver attentamente studiato l’orbita dell’oggetto sopracitato sono arrivati alla conclusione che questo molto probabilmente verrà catturato dall’orbita terrestre per un breve periodo di tempo compreso tra il 29 settembre e il 25 novembre. In seguito poi cadrà ancora una volta nell’orbita del Sole per continuare il suo viaggio proprio tramite il Sistema Solare. Molti si staranno chiedendo cosa significa tutto ciò, bene possiamo rispondere affermando semplicemente che per 56.6 giorni la Terra non avrà una sola Luna ma due. O meglio una vera Luna e una mini-luna.

Alcune informazioni sull’asteroide 2024 PT5

Stando a quanto emerso dallo studio effettuato dagli astronomi menzionati in precedenza è emerso che probabilmente si tratta di un asteroide Arjuna. E quindi un oggetto che si trova vicino alla Terra e la cui orbita è molto simile a quella del nostro Pianeta. Vedere la mini-luna sarà possibile oppure no, si staranno domandano in tanti. In realtà è improbabile in quanto questa avrà una magnitudine assoluta di 27,6 che la renderà debole e poco visibile utilizzando i telescopi amatoriali.

Molto importante è precisare che l’asteroide in questione molto probabilmente in futuro tornerà nell’orbita terrestre sotto forma di mini-luna. Questo potrebbe ad esempio accadere nel gennaio del 2025 per poi tornare tra molti anni, esattamente nel 2055.