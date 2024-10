Grandi novità sono in arrivo in casa Alpine, ed esattamente riguardano la nuova A110 elettrica.

La nuova A110 elettrica di Alpine arriverà presto sul mercato, ma ecco che il CEO Philippe Krief ha voluto annunciare una svolta davvero rivoluzionaria. Nello specifico l’azienda ha preso la decisione di non seguire la strada della tradizionale trasmissione, e questo perché tale sistema non sembrerebbe essere di gradimento al CEO.

Per Philippe Krief vi è un elemento da considerare di estrema importanza, per non dire addirittura essenziale. E stiamo esattamente parlando dell’autenticità. Inoltre, vi è un particolare fattore che Alpine non vuole ignorare ed è “Il fattore emozionale“. La nuova Alpine A110 sarà lanciata nel corso del 2026, come terzo modello a batteria del celebre marchio francese. Infatti, seguirà la A290 (la quale trae ispirazione dalla Renault 5 elettrica) e la A390_β.

Le novità della Alpine A110

Ma, come si presenterà la nuova A110 elettrica di Alpine? Prima di ogni cosa occorre precisare che non si tratterà di una semplice evoluzione del modello attualmente sul mercato. Infatti il nuovo modello avrà una piattaforma del tutto nuova sviluppata proprio per soddisfare le esigenze di un’auto sportiva elettrica. La stessa piattaforma verrà però utilizzata anche su altri modelli di Alpine. Ed esattamente stiamo parlando della A310, bellissima coupé sviluppata con l’unico obiettivo di competere la Porsche 911.

Molti in questo momento si staranno sicuramente domandando se raggiungere tale obiettivo sarà possibile oppure no. Ed ecco che a rispondere è stata proprio Alpine rivelando di essere convinti di poter sfidare con una bella auto elettrica un modello di auto così tanto importante e conosciuto come la 911. E il motivo di tale sicurezza è legato al fatto che l’azienda non vuole imitare il passato ma ridefinire cosa significa guidare un’auto in grado di garantire delle performance uniche. Il tutto però entrando a far parte del mondo delle auto elettriche.