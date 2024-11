Una scoperta davvero interessante quella effettuata da un gruppo di archeologi di Johns Hopkins University che potrebbe in qualche modo riscrivere la storia delle origini della scrittura alfabetica. La scoperta è stata effettuata da Tell Umm-el Marra, in Siria dove i ricercatori hanno portato alla luce dei cilindro d’argilla i quali riportavano delle incisioni alfabetiche datate al 2400 a.C.

Questo ritrovamento ha anticipato di ben 500 anni le origini dell’alfabeto proto-sinatico che abbiamo sempre considerato il sistema di scrittura alfabetica per eccellenza, quello più antico della storia dell’uomo.

Scoperta in Siria la scrittura alfabetica più antica al mondo

Un gruppo di archeologi della Johns Hopkins University ha portato alla luce dei cilindri di argilla con delle incisioni alfabetiche risalenti al 2400 a.C. Così come abbiamo anticipato, questa scoperta potrebbe anticipare di almeno 500 anni le più antiche testimonianze di scrittura alfabetica conosciuta fino ad oggi, quelle dell’alfabeto proto-sinaltico.

Questo ci fa capire come effettivamente sia una scoperta molto importante, che per il momento però è stata soltanto resa nota ma la ricerca non è stata ancora pubblicata. I ricercatori stavano effettuando delle ricerche a Tell Umm-el Marra, una antica città siriana e proprio durante uno scavo sono stati ritrovati questi cilindri di argilla. Il team di ricercatori, ha ancora trovato una tomba contenente all’interno scheletri, gioielli in argento e oro, vasi di ceramica e quattro cilindri di argilla.

I testi ritrovati incisi su questi cilindri non sono stati al momento decifrati ma il come questi siano stati ritrovati e le analisi al carbonio 14 effettuate confermerebbero una datazione che risalirebbe al 2400 a.C. Fino ad oggi il sistema alfabetico più antico e noto a tutti noi, almeno fino a che non è stata effettuata questa scoperta, era quello proto-sinaitico che è nato tra il 1900 ed il 1800 a.C. in Egitto. Questo ritrovamento fa presupporre che l’utilizzo della scrittura alfabetica possa essere avvenuto molto prima ed in una regione differente rispetto a quanto abbiamo immaginato fino ad oggi.