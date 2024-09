La mappa risale a 3.000 anni fa e individua la Mesopotamia come centro del mondo e creature come Anzu, l’uccello con la testa di leone.

I ricercatori sono riusciti a decodificare una tavola babilonese, che si presuma sia la più antica mappa del mondo, creata tra 2.600 e 2.800 anni fa. Tutto questo mostra le credenze e le pratiche dell’antica civiltà. La mappa babilonese consiste in una mappa circolare e insieme ad essa, ci sono anche alcuni testi scritti in un antico sistema di scrittura chiamato cuneiforme.

Cuneiforme utilizza simboli a forma di cuneo, in grado di descrivere la prima creazione del mondo. La mappa, inoltre, mostra la Mesopotamia, che a quel tempo si pensava fosse l’intero mondo conosciuto, la terra dei fiumi e una vasta area storica del Medio Oriente. Non solo, la mappa ha evidenziato la fede in Marduk, il Dio della Creazione, e ha mostrato creature mitologiche e mostri come Anzu, l’uccello dalla testa di leone.

La mappa raffigura la Mesopotamia e i confini del mondo antico

Scavando in profondità, la mappa mostra una vista aerea della Mesopotamia che risale al VI secondo a.C. Questa tavoletta cuneiforme fu scoperta in Medio Oriente e acquistata dal British Museum nel 1882, finalmente i ricercatori oggi sono in grado di dare un senso alla tavola dopo aver scoperto la parte mancante. Inoltre è composta da una serie di paragrafi e secondo gli esperti questo mostra come è stata creata la Terra.

La Mesopotamia, che è l’attuale Iraq, sulla mappa è circondata da un doppio anello chiamato il “Bitter River”, che ha segnato i confini a quel tempo. Il British Museum ha pubblicato anche un video in cui l’esperto, il dottor Irving Finkel ha detto che la tavoletta non era in realtà una tavoletta di argilla, ma era una replica.

Hai racchiuso in questo diagramma circolare l’intero mondo conosciuto in cui le persone vivevano, prosperavano e morivano. Tuttavia, questa mappa è molto più di questo. Quando si tratta di operare oltre i limiti del mondo conosciuto nel mondo dell’immaginazione, è indispensabile.

