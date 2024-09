I ricercatori hanno ricostruito i più antichi genomi umani mai trovati in Sudafrica e riguardano due persone vissute circa 10.000 anni fa, consentendo così una migliore comprensione di come era popolata la regione, come dichiarato da uno degli autori dello studio. Le sequenze genetiche provengono da un uomo e da una donna, i cui resti sono stati ritrovati in un rifugio di roccia vicino alla città costiera meridionale di George, a circa 370 chilometri a est di Città del Capo, ha dichiarato Victoria Gibbon, professoressa di antropologia biologica dell’Università di Città del Capo.

Erano tra le 13 sequenze ricostruite da persone i cui resti sono stati trovati nel rifugio di Oakhurst e vivevano tra 1.300 e 10.000 anni fa. Prima di questa scoperta, i genomi più antichi ricostruiti risalivano a circa 2.000 anni fa.

I dettagli della scoperta

Una scoperta a sorpresa dello studio di Oakhurst è stata che i genomi più antichi erano geneticamente simili a quelli dei gruppi di San e Khoekhoe che vivono oggi nella stessa regione.

Studi simili provenienti dall’Europa hanno rivelato una storia di cambiamenti genetici su larga scala dovuti ai movimenti umani negli ultimi 10.000 anni. Questi nuovi risultati dall’Africa più meridionale sono molto diversi e suggeriscono una lunga storia di stabilità genetica relativa.

autore principale dello studio, Joscha Gretzinger, del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia, in Germania

I dati del DNA mostrano che questo è cambiato circa 1.200 anni fa, quando i nuovi arrivati hanno introdotto la pastorizia, l’agricoltura e le nuove lingue nella regione, iniziando a interagire con i gruppi locali di cacciatori-raccoglitori. Anche se alcune prove al mondo degli essere umani moderni possono essere fatte risalire all’Africa meridionale, tendono ad essere mal conservate, ha detto Gibbon all’AFP.

La tecnologia più recente ha reso possibile ottenere questo DNA. A differenza dell’Europa e dell’Asia, dove i genomi di migliaia di persone sono stati ricostruiti, meno di due dozzine di genomi antichi sono stati recuperati dall’Africa meridionale, in particolare dal Botswana, dal Sudafrica e dallo Zambia.

Siti come questo sono rari in Sudafrica e Oakhurst ha permesso una migliore comprensione dei movimenti e delle relazioni della popolazione locale in tutto il paesaggi per quasi 9.000 anni.

Victoria Gibbon