Una scoperta rivoluzionaria svela l’età della Luna. Stando a quanto è emerso da una recente scoperta, la formazione della Luna potrebbe essere avvenuta più tardi di quanto potessimo pensare, rispetto alla nascita della Terra. L’analisi è stata condotta da un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti, Francia e Germania e secondo quest’ultimi, la Luna potrebbe essersi formata già 4,53 miliardi di anni fa, centinaia di milioni di anni prima rispetto a quelle che sono le stime precedenti.

Si tratta di una scoperta molto importante che risolve misteri sulla Luna, sulla sua origine, formazione ed evoluzione. La scoperta potrebbe anche aiutarci a comprendere meglio la storia e l’evoluzione del pianeta Terra, secondo quanto riferito da un team guidato dal geologo Franis Nimmo dell’Università della California di Santa Cruz.

Gli scienziati studiano la Luna e il suo processo di formazione

La teoria attuale riguardante la formazione della Luna, si basa sul caos del primo Sistema solare. Secondo questa teoria, il Sole si sarebbe formato circa 4,6 miliardi di anni fa, circondato all’epoca da un disco di gas e polvere, rimasti dalla sua stessa formazione, che si univano in rocce che scontravano tra loro, si aggregavano e contribuivano a creare un’aria di caos. Secondo gli scienziati, la Luna si sarebbe formata quando un oggetto di grande dimensioni, è entrato in collisione con una neonata Terra.

Dopo la formazione, si presume che la Luna abbia ospitato un oceano di magma globale che poi si è raffreddato in modo rapido e solidificato nella superficie lunare. I ricercatori hanno effettuato degli studi sui campioni di roccia lunare che si sono formati in questo oceano di magma e secondo le stime la collisione sarebbe avvenuta all’incirca 4,35 miliardi di anni fa.

Non appena formata la Luna, prima che questa si stabilizzasse in un’orbita più circolare, l’orbita della Luna potrebbe essere stata piuttosto presente da fondere parti della sua superficie per alcune decine di milioni di anni. Questo sembra sia avvenuto all’incirca 4,35 miliardi di anni fa.