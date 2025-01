Sebbene Samsung non abbia ancora ufficializzato il Galaxy S25, sono emersi dettagli interessanti sui prezzi dei nuovi dispositivi. Secondo alcune indiscrezioni, la casa sudcoreana avrebbe deciso di mantenere invariati i prezzi delle varianti base da 256GB rispetto alla serie Galaxy S24. La cattiva notizia è che i modelli con un taglio di memoria più generoso, quelli da 512GB destinati ad un pubblico più esigente, potrebbero costare un po’ di più.

Tutti i prezzi attesi del Samsung Galaxy S25

Secondo un rapporto di FNNews, i prezzi dei modelli Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra per il mercato sudcoreano sarebbero i seguenti:

Galaxy S25 (256GB) : KRW 1.155.000 (circa 796€).

: KRW 1.155.000 (circa 796€). Galaxy S25+ (256GB) : KRW 1.353.000 (circa 933€).

: KRW 1.353.000 (circa 933€). Galaxy S25 Ultra (256GB): KRW 1.698.400 (circa 1.171€).

Questi prezzi sono identici a quelli della serie Galaxy S24. Tuttavia, per le versioni da 512GB sono previsti dei rincari:

Galaxy S25 (512GB) : KRW 1.313.400 (circa 906€), 18€ in più rispetto al Galaxy S24.

: KRW 1.313.400 (circa 906€), 18€ in più rispetto al Galaxy S24. Galaxy S25+ (512GB) : KRW 1.511.400 (circa 1.042€), 11€ in più rispetto al Galaxy S24+.

: KRW 1.511.400 (circa 1.042€), 11€ in più rispetto al Galaxy S24+. Galaxy S25 Ultra (512GB): KRW 1.856.800 (circa 1.280€), 11€ in più rispetto al Galaxy S24 Ultra.

Nonostante l’aumento del 20% dei costi del SoC Snapdragon 8 Elite e il deprezzamento del Won sudcoreano rispetto al sollaro, Samsung sembra intenzionata ad assorbire gran parte dei costi per favorire i volumi di vendita della sua attesa nuova generazione di flagship. Sarà interessante vedere come si comporteranno gli altri produttori, considerato che dovranno affrontare lo stesso dilemma causato dall’aumento del prezzo del nuovo chip di punta di Qualcomm.

Quando uscirà il Samsung Galaxy S25

La serie Galaxy S25 sarà equipaggiata con Android 15 e la nuova interfaccia One UI 7.0. Secondo le indiscrezioni, i preordini apriranno il 22 gennaio 2025, con le prime consegne previste per il 3 febbraio e la disponibilità generale fissata per il 9 febbraio. La decisione di mantenere stabili i prezzi di alcune varianti potrebbe essere una strategia per incentivare gli utenti a scegliere modelli più avanzati. Tuttavia, l’aumento, seppur minimo, dei modelli con maggiore capacità di memoria riflette i costi crescenti di produzione con cui dovranno far conto tutti i principali produttori quest’anno.