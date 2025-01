Nokia e Samsung siglano un accordo di licenza per tecnologie video avanzate, aprendo nuove frontiere per smart TV e dispositivi XR alimentati dall'AI

Nokia e Samsung hanno siglato un accordo di licenza pluriennale che consente a Samsung di utilizzare tecnologie video sviluppate da Nokia per i propri smart TV, in cambio di pagamenti di royalty. Sebbene i dettagli specifici delle tecnologie coinvolte non siano stati rivelati, è probabile che l’accordo riguardi avanzati codec video di nuova generazione, una tecnologia cruciale per il futuro della fruizione e interpretazione dei contenuti visivi.

Per Samsung, l’accesso alle tecnologie video di Nokia potrebbe rappresentare un vantaggio significativo per mantenere il suo posizionamento di leader nel mercato delle smart TV. Parallelamente, per Nokia, l’accordo rafforza il suo ruolo di innovatore tecnologico, espandendo il raggio d’azione delle sue soluzioni oltre i tradizionali dispositivi di rete.

L’alleanza tra Nokia e Samsung

Già un anno fa, Nokia aveva evidenziato l’importanza dei codec video in un comunicato, descrivendoli come fondamentali per gestire in modo efficiente e qualitativo le esigenze sempre più diversificate dei contenuti video. L’azienda prevedeva che i video sarebbero stati interpretati in modi nuovi, spesso con l’ausilio di applicazioni di intelligenza artificiale, e visualizzati su dispositivi innovativi come schermi olografici e realtà aumentata.

Anche se non è chiaro se l’accordo con Samsung si concentri esattamente su questi codec, Nokia ha posizionato le sue tecnologie come soluzioni all’avanguardia per il panorama in evoluzione dei media.

Samsung: innovazioni AI per smart TV e XR

L’accordo arriva in un momento di grande evoluzione per Samsung, che sta spingendo l’integrazione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale nei propri dispositivi. Al CES 2025, l’azienda ha presentato il nuovo processore NQ4 AI Gen 3, progettato per migliorare le prestazioni delle smart TV. Una delle innovazioni più interessanti è Vision AI, una tecnologia che consente agli utenti di cercare informazioni su persone e oggetti presenti nei contenuti video semplicemente premendo un pulsante sul telecomando.

Samsung non si limita ai televisori. Sta anche sviluppando un headset XR (eXtended Reality) alimentato dall’intelligenza artificiale, previsto per il rilascio entro il 2025. Questo dispositivo potrebbe aprire nuove frontiere nell’esperienza immersiva e interattiva.