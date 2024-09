Google sta testando una nuova funzione per i tablet Android che consentirà di ridimensionare liberamente le app e disporle sullo schermo a piacimento, facilitando così la gestione di più attività contemporaneamente. Chiamata “desktop windowing“, questa funzione è attualmente disponibile in anteprima per sviluppatori e permette di aprire più istanze della stessa app, a condizione che questa lo supporti.

Attualmente, le app sui tablet Android si aprono a schermo intero per impostazione predefinita. Con la nuova modalità, ogni app si aprirà in una finestra separata, dotata di controlli per ridimensionarla, spostarla o chiuderla. Sarà presente anche una barra delle applicazioni in fondo allo schermo che mostrerà le app in esecuzione.

Questo sistema ricorda molto la funzione Stage Manager dell’iPad o il sistema operativo desktop. Anche Samsung, sul suo One UI, offre una funzione simile con DeX, che consente la gestione di finestre in stile desktop su smartphone e tablet Galaxy.

Per attivare la modalità desktop, basterà tenere premuta la porzione superiore dello schermo o, per chi usa una tastiera, utilizzare la combinazione di tasti Command + Ctrl + Giù. Le app che sono progettate solo per l’orientamento verticale saranno comunque ridimensionabili, ma potrebbero apparire distorte, un problema che Google intende risolvere con un aggiornamento futuro. E’ comunque verosimile che i principali sviluppatori recepiranno la novità, adeguando le loro app di conseguenza.

Al momento, la funzione è disponibile solo nella versione Android 15 QPR1 Beta 2 per i Pixel Tablet e non si sa ancora quando sarà rilasciata per tutti gli utenti o se sarà disponibile anche sul Google Pixel 9 Pro Fold.