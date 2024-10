Google sta sviluppando un terminale Linux per Android, secondo quanto riportato dal blog Android Authority. L’app Terminal può essere attivata tramite le opzioni sviluppatore e installa Debian all’interno di una macchina virtuale. Sebbene probabilmente sia destinata ai Chromebook, potrebbe essere disponibile anche per dispositivi mobili.

Attualmente esistono già dei metodi per eseguire app Linux su dispositivi Android, ma presentano delle limitazioni e non sono ufficialmente supportati da Google. Ora, però, Google sta lavorando a una soluzione ufficiale per eseguire app Linux su Android. Questa app Terminal fa parte del framework Android Virtualization Framework (AVF) e utilizza una WebView che si connette a una macchina virtuale Linux tramite un indirizzo IP locale, permettendo di eseguire comandi Linux dall’host Android.

Recentemente, un set di patch con il tag “ferrochrome-dev-option” è stato sottoposto all’Android Open Source Project, aggiungendo una nuova opzione sviluppatore chiamata “Linux terminal” sotto Impostazioni > Sistema > Opzioni sviluppatore. Secondo la descrizione proposta, questa opzione permetterà di abilitare “un’app terminale Linux che funziona all’interno della VM (virtual machine ndr)”. Attivando questa opzione si abilita l’app Terminal inclusa nel pacchetto AVF.

Google sta ancora lavorando per migliorare l’app Terminal e il framework AVF prima di rilasciare ufficialmente questa funzione. Un aspetto interessante della patch è che i test sono stati eseguiti sui dispositivi con nome in codice “tangorpro” e “komodo”, che corrispondono rispettivamente al Pixel Tablet e al Pixel 9 Pro XL. Un indizio che sembra suggerire che questa novità non sarà limitata solo ai Chromebook.