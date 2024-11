Google sembra tornare sui suoi passi riguardo al mercato dei tablet. Dopo aver rilanciato in grande stile con il Pixel Tablet nel 2023, il colosso di Mountain View ha deciso di annullare lo sviluppo del suo successore, il Pixel Tablet 3. Secondo quanto riportato da Android Headlines, il progetto, noto internamente come “Kiyomi,” è stato definitivamente cancellato. Contestualmente, come emerso di recente, nel 2025 uscirà invece il Pixel Tablet 2, che però molto probabilmente sarà anche l’ultimo modello della serie.

Il Google Pixel 3 non si farà?

Secondo le ultime indiscrezioni, la decisione è stata comunicata la scorsa settimana durante riunioni interne. I team coinvolti nello sviluppo del Pixel Tablet 3 sono stati riassegnati ad altri progetti. Fonti vicine al progetto confermano che il cambiamento è ormai definitivo, con impatti anche su collaborazioni esterne.

Questa scelta rappresenta un netto cambio di rotta per Google, che solo un anno fa sembrava determinata a ritagliarsi uno spazio nel mercato dei tablet con il lancio del Pixel Tablet. Il dispositivo, pur non raggiungendo la qualità di rivali come l’iPad Air o il Galaxy Tab S, si era distinto per il prezzo competitivo e la funzionalità del dock con altoparlante incluso.

Rimane invariato l’impegno lato software

Nonostante il ritiro dal segmento hardware, Google continua a sviluppare funzionalità per i tablet sul lato software. Il team Android sta lavorando per ottimizzare l’esperienza sui dispositivi di grandi dimensioni, inclusi i pieghevoli, evidenziando un rinnovato interesse per l’ecosistema ma non per la produzione diretta di tablet, che viene lasciata ben volentieri ai partner come Samsung e Xiaomi.

Insomma, per quel che riguarda la produzione hardware, con Apple e Samsung che continuano a dominare il settore, Google sembra orientarsi verso altre priorità, lasciando il segmento tablet completamente nelle mani dei competitor.