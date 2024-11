Il nuovo Google Pixel Tablet 2, atteso per il prossimo anno, promette di portare significativi miglioramenti rispetto al modello originale, trasformandosi da dispositivo per il consumo multimediale a una soluzione versatile per lavoro e divertimento. Secondo indiscrezioni, le novità spaziano da hardware più potente a nuove funzionalità che potrebbero renderlo un serio concorrente per altri tablet orientati alla produttività.

Google Pixel Tablet 2: ecco cosa cambia

Uno degli aggiornamenti più attesi riguarda la fotocamera, che dovrebbe offrire una qualità d’immagine superiore e funzionalità avanzate. Anche il cuore del dispositivo sarà rinnovato, con l’integrazione del chip Tensor G4 o G5, un miglioramento sostanziale rispetto al Tensor G2. Questo non solo garantirà maggiore velocità ed efficienza, ma consentirà anche il supporto per l’output su display esterni, un punto a favore per chi cerca un dispositivo capace di affrontare compiti lavorativi.

La vera rivoluzione potrebbe arrivare con il keyboard cover: una tastiera magnetica che si collega al tablet tramite pogo pins, trasformandolo in una sorta di laptop portatile. Con il primo modello, Google ha puntato su un approccio molto diverso, posizionando il Pixel Tablet come un device a metà strada tra intrattenimento e hub per la domotica, grazie all’innovativo dock di ricarica con casse integrate.

Tra le novità software, si segnalano il supporto per finestre in modalità desktop, migliori opzioni di accessibilità per tastiere e una scrittura a mano più fluida con lo stilo. Il design del Pixel Tablet 2 dovrebbe rimanere simile al predecessore, con piccoli aggiustamenti come il riposizionamento della fotocamera e del pulsante di accensione. Restano ancora incertezze sui dettagli completi dell’hardware, la presenza di un accessorio ufficiale per lo stilo, il prezzo e se gli accessori saranno inclusi nella confezione.