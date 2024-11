Una recente ricerca ha posto sotto esame la Generazione Z scoprendo quanto questa sia desiderosa di impegnarsi per il bene sociale e per una propria sicurezza economica.

Una recente ricerca pubblicata su Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship ha messo in evidenza un aspetto molto importante legato alla Generazione Z. Nello specifico secondo questa ricerca la generazione in questione sembrerebbe avere un grande desiderio di impegnarsi sia per il bene sociale sia per una sicurezza finanziaria.

La pandemia da Covid-19 ha purtroppo generato parecchia incertezza economica e proprio per tale motivo i giovani filippini che fanno ingresso nel mondo del lavoro sembrerebbero attribuire una grande importanza al successo personale ma soprattutto al reddito stabile. Per essere più precisi questi membri appartenenti alla generazione Z sembrerebbero essere alla ricerca di un lavoro significativo e allo stesso tempo appagante. E a favore della stabilità a lungo termine sembrerebbero addirittura rinunciare alla comodità.

La scoperta dei ricercatori

I ricercatori impegnati nella ricerca menzionata in precedenza sembrerebbero aver scoperto anche le motivazioni che si celano dietro tali desideri. Tra questi vi troviamo le questioni familiari, ed esattamente la necessità si sostenere finanziariamente le famiglie. A tal proposito i ricercatori si sono espressi affermando:

La famiglia è un importante motivatore per il loro lavoro, poiché si sforzano di garantire una buona vita ai propri cari. Alcuni partecipanti (dello studio) che sono i figli più grandi hanno anche riferito di provare un maggiore senso di responsabilità nel provvedere alla propria famiglia.

Altro importante motivo è quello legato alla realizzazione personale oltre ad un desiderio di crescita professionale. Nello specifico la Generazione Z sembrerebbe nutrire un grande desiderio di rapido avanzamento e di realizzazione nei ruoli.