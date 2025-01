Durante l’evento Unpacked svoltosi il 22 gennaio 2025, Samsung ha ufficialmente presentato la nuova serie Galaxy S25, composta dai modelli Galaxy S25, Galaxy S25+ e il top di gamma Galaxy S25 Ultra. Questa nuova linea di smartphone promette di alzare ulteriormente gli standard tecnologici, introducendo design rinnovati, miglioramenti hardware e un focus sull’intelligenza artificiale.

Design e Display: eleganza e funzionalità

Il Galaxy S25 Ultra si distingue per un design più morbido e arrotondato rispetto al modello precedente. La scocca, realizzata con finiture in titanio, offre una texture elegante e resistente, assicurando una presa salda e confortevole. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, leggermente più grande rispetto ai 6,8 pollici del Galaxy S24 Ultra. La luminosità massima raggiunge i 2.600 nit, garantendo una visibilità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la tecnologia anti-riflesso Gorilla Armor 2, introdotta con il Galaxy S24 Ultra, è stata ulteriormente perfezionata per offrire una leggibilità superiore in ogni condizione.

Le cornici ultrasottili esaltano l’esperienza visiva, mentre il refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz assicura fluidità e risparmio energetico. La precisione dei colori, la compatibilità con HDR e la protezione IP68 contro acqua e polvere completano un pacchetto davvero all’avanguardia.

Fotocamera: AI al centro dell’esperienza

Samsung ha puntato fortemente sull’intelligenza artificiale per migliorare il comparto fotografico del Galaxy S25 Ultra. La configurazione delle fotocamere include un sensore principale da 200 MP, una lente ultra-grandangolare da 50 MP, una telefoto da 10 MP con zoom ottico 3x e una lente periscopica da 50 MP con zoom ottico 5x. La fotocamera frontale da 12 MP è progettata per scattare selfie di alta qualità e supportare videochiamate cristalline.

Le funzionalità AI, come Galaxy Zoom AI, migliorano la nitidezza delle immagini catturate a distanza, mentre l’Audio Eraser consente di isolare o eliminare specifici suoni durante la registrazione video. Nuove opzioni come la modalità di registrazione HDR a 10 bit e il Galaxy Log permettono agli utenti di creare contenuti video con una qualità cinematografica. Inoltre, la funzionalità Virtual Aperture consente di regolare la profondità di campo per ottenere scatti in stile DSLR, mentre il Portrait Studio offre strumenti avanzati per creare avatar realistici.

Prestazioni e Autonomia: potenza estrema

Il cuore pulsante del Galaxy S25 Ultra è il processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato per Galaxy, costruito su un processo a 3 nm. Questo chip promette miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica e prestazioni, supportando applicazioni avanzate e funzioni AI senza compromettere la durata della batteria. Con 12 GB di RAM e opzioni di storage che vanno da 256 GB a 1 TB, il dispositivo è in grado di gestire anche i carichi di lavoro più impegnativi. E’ disponibile anche una versione da 16GB di RAM, che tuttavia rimane un’esclusiva di Cina e Corea.

Nonostante la batteria da 5.000 mAh sia invariata rispetto al modello precedente, Samsung ha implementato miglioramenti software per ottimizzarne la durata. La ricarica rapida a 45 W e quella wireless a 15 W offrono flessibilità e comodità, anche se alcuni utenti potrebbero desiderare una capacità maggiore, come quella proposta da alcuni concorrenti.

Software e aggiornamenti: lunga vita al Galaxy S25

Il Galaxy S25 Ultra arriva con Android 15 e l’interfaccia personalizzata One UI 7. Questa combinazione introduce un design rinnovato, nuove funzionalità AI e un’esperienza utente ancora più intuitiva. Samsung garantisce sette anni di aggiornamenti, rendendo il Galaxy S25 Ultra un investimento, decisamente, a lungo termine.

Le novità software includono agenti AI multimodali che combinano testo, voce, immagini e video per interazioni più fluide. Funzioni come Call Transcript e Summary permettono di organizzare meglio le comunicazioni, mentre Writing Assist aiuta a formattare e riassumere contenuti provenienti da diverse app. Inoltre, l’integrazione con Gemini consente un’esperienza unificata tra app Samsung, Google e di terze parti.

E poi ci sono i Galaxy S25 e S25+

Il Galaxy S25 è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e una luminosità massima di 2.600 nit, garantendo immagini nitide e vivaci anche sotto la luce diretta del sole. Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy, supportato da 12 GB di RAM e opzioni di storage interno da 128 GB, 256 GB o 512 GB, non espandibili.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un’ultra-grandangolare da 12 MP con campo visivo di 120° e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, anch’esso dotato di OIS. La fotocamera frontale da 12 MP assicura selfie di alta qualità. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida a 25 W.

Il Galaxy S25+, invece, presenta un display più ampio da 6,7 pollici con risoluzione WQHD+ (3120 x 1440 pixel) e la stessa luminosità di picco di 2.600 nit, offrendo un’esperienza visiva superiore. Anche questo modello è equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy, abbinato a 12 GB di RAM e opzioni di storage da 256 GB o 512 GB.

Il comparto fotografico del S25+ rispecchia quello del S25, con una fotocamera principale da 50 MP, un’ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale rimane da 12 MP. La batteria del S25+ ha una capacità maggiore, pari a 4.900 mAh, e supporta la ricarica rapida a 45 W, garantendo una maggiore autonomia e tempi di ricarica ridotti. Entrambi i dispositivi operano su Android 15 con l’interfaccia personalizzata One UI 7, offrendo un’esperienza utente fluida e intuitiva

Promozioni di Lancio: Occasioni da Non Perdere

Per il mercato italiano, Samsung ha lanciato una serie di promozioni esclusive valide fino al 6 febbraio 2025. Sul Samsung Store è possibile ottenere sconti fino a 200 €: chi acquista un Galaxy S25 può partecipare a un concorso per vincere uno dei 100 Galaxy Watch Ultra in palio. Per partecipare, basta registrare l’acquisto tramite l’app Samsung Members entro il 7 aprile 2025.

Anche altri rivenditori come MediaWorld, Unieuro e Comet offrono sconti e promozioni. MediaWorld, ad esempio, propone voucher fino a 200 € e uno sconto extra per i membri del MediaWorld Club. Unieuro e Comet applicano codici sconto simili, validi sia online che nei negozi fisici.