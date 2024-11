Il colosso cinese Baidu ha presentato al Baidu World Conference di Shanghai i suoi occhiali smart alimentati da intelligenza artificiale. Questi occhiali utilizzano la tecnologia ERNIE, il sistema AI di Baidu, e sono stati ideati per diventare un vero e proprio assistente personale. Gli utenti potranno interagire con il dispositivo tramite comandi vocali, chiedendo informazioni su ciò che l’occhiale “vede” nell’ambiente circostante. Inoltre, gli occhiali permettono di ascoltare musica, monitorare il consumo di calorie e, grazie alle telecamere integrate, scattare foto e registrare video.

Baidu lancia la sfida a Meta, che non può vendere device in Cina

Quando arriveranno sul mercato il prossimo anno, gli occhiali di Baidu potrebbero rappresentare una valida alternativa per i consumatori cinesi ai prodotti simili offerti da Meta e Snap, non disponibili ufficialmente in Cina a causa delle restrizioni sui server stranieri. Meta, infatti, ha collaborato con Ray-Ban per lanciare occhiali smart in grado di fare livestreaming e scattare foto a mani libere, integrando il proprio assistente AI.

Tuttavia, questi occhiali non possono essere commercializzati in Cina, lasciando spazio a Baidu per conquistare il mercato. Anche se il prezzo degli occhiali di Baidu non è ancora stato annunciato, è probabile che siano pensati per rispondere a questa domanda interna non soddisfatta.

La sfida con ByteDance, parent company di TikTok

Baidu ha confermato il suo impegno nello sviluppo dell’AI, lanciando anche un nuovo generatore di immagini chiamato iRAG, progettato per produrre risultati più accurati rispetto ai modelli precedenti, e un tool che consente di creare software senza competenze di programmazione. Nonostante questi progressi, il chatbot AI più popolare in Cina resta Doubao di ByteDance, che sta ampliando la propria offerta hardware con auricolari dotati del proprio assistente AI.