Biancaneve: Rachel Zegler spiega l’importanza dell’essere una latina nei panni della protagonista

Rachel Zegler sarà la protagonista del film live-action su Biancaneve, e l’attrice ha da poco parlato dell’importanza di essere un’interprete latina nei panni del personaggio. L’interprete ha di recente vinto un Golden Globe per West Side Story, ed è molto attesa per questa parte.

Ecco le parole di Rachel Zegler a Variety:

Neanche tra un milione di anni avrei immaginato questa possibilità per me. Solitamente non pensi ad una latina nei panni di Biancaneve. E poi questo personaggio è un’icona per i Paesi latini, sia che si parli del cartone Disney che della storia dei fratelli Grimm. Però di solito non si vedono persone come me in questi ruoli.