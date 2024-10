La casa editrice Apogeo Editore continua a proporre incroci divulgativi con il mondo nerd, questa volta il protagonista è la serie TV The Mandalorian. Il 29 ottobre verrà pubblicato La scienza di Mandalorian, un testo scritto da Mark Brake.

Cosa si nasconde sotto le sabbie mandaloriane? Come è stato costruito l’antico tempio di Force-Henge, che si trova sul pianeta Tython? Abbiamo la tecnologia per costruire un elmo come quello indossato dai mandaloriani? La scienza di Mandalorian si propone di rispondere a queste e altre domande, ed ha l’obiettivo di per capire le leggi che governano lo spazio, il tempo, la tecnologia e la cultura del mondo di The Mandalorian.