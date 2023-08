Apple sta già lavorando al chip dell’iPhone 17 Pro in uscita nel 2025?

All’interno del codice di uno dei firmware di Apple, alcuni sviluppatori hanno scoperto dei riferimenti a quelli che si ritiene possano essere i prossimi chip A19 e M5 di Apple.

La scoperta è stata fatta dall’utente di Twitter “@_orangera1n“, che ha individuato riferimenti ad un gran numero di chip Apple non ancora rilasciati. Seguendo le abitudini usate in precedenza da Apple per identificare i suoi chip, gli esperti suppongono che i nuovi chip appena scoperti potrebbero essere i prossimi “A19”, “M5 Pro”, “M5 Max” e “M5 Ultra”.

Tra gli ApChipIDs scoperti, l’identificatore 0x8150 si ritiene corrisponda all’A19, mentre 0x6050, 0x6051 e 0x6052 sono ritenuti rappresentare rispettivamente M5 Pro, M5 Max e M5 Ultra. Non conosciamo altri dettagli sui chip, né tantomeno abbiamo la certezza che si tratti proprio dei chip menzionati poco più sopra.

L’ipotesi si basa sui criteri usati in passato da Apple per classificare i chip rilasciati in precedenza. Supponendo che Apple continui a rilasciare nuovi modelli di iPhone ogni anno, si prevede che l’A19 possa debuttare nei modelli ‌iPhone‌ 17 Pro in uscita nel 2025. Nel frattempo, il primo chip di Apple a 3nm, l’A17 Bionic, probabilmente verrà presentato tra poco meno di un mese, assieme all’iPhone 15 Pro.