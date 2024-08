Apple sta mettendo a punto un dispositivo innovativo che utilizza un braccio robotico che si muove sul display e che viene controllato tramite Siri e Apple Intelligence. Si tratta di un sistema che potrebbe essere utilizzato per controllare la casa intelligente.

Il dispositivo sarà in grado di eseguire comandi come “guardami” per riposizionare lo schermo e sarà anche in grado di cambiare la messa a fuoco della fotocamera. L’azienda dovrebbe presentare ufficialmente il dispositivo entro il 2026 o il 2027 e si ipotizza un prezzo intorno ai 1.000 dollari.

Un dispositivo rivoluzionario

Sono centinaia le persone impegnate nello sviluppo del nuovo dispositivo Apple che, come detto, utilizza un braccio robotico per muoversi su uno schermo di ampie dimensioni. Il prodotto si basa su attuatori per inclinare il display su e giù e farlo ruotare di 360 gradi e offrirebbe una svolta sui prodotti per la casa come Eco Show 10 di Amazon e il portale fuori produzione di Meta Platforms, come riferito da Bloomberg.

Questo nuovo dispositivo Apple dovrebbe servire a numerosi scopi, consentendo agli utenti di controllare i loro sistemi domestici intelligenti, partecipare alle videochiamate, monitorare la sicurezza domestica e molto altro. Secondo i rapporti, il progetto ha il nome in codice J595 ed è stato approvato due anni fa. Negli ultimi mesi la produzione ha avuto una forte accelerazione.

Sebbene all’interno dell’azienda ci fossero alcuni dubbi sul fatto che gli utenti acquisterebbero un dispositivo di questo tipo, il CEO di Apple Tim Cook è favorevole a questo progetto e dello stesso parere è John Ternus, capo del reparto ingegneria. A capo del progetto c’è Kevin Lynch, entrato a far parte di Apple nel 2013. Si tratta di una grande sfida per l’azienda di Cupertino e sarà interessante capire come sarà il prodotto definitivo e come reagirà il mercato.