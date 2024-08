Come previsto, Apple sta distribuendo oggi iOS 17.6.1 per gli utenti di iPhone e iPadOS 17.6.1 per gli utenti di iPad. Apple afferma che gli aggiornamenti includono correzioni di bug, tra cui la correzione di un problema relativo alla Protezione avanzata dei dati. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Cosa c’è di nuovo in iOS 17.6.1?

Nelle note di rilascio di Apple per iOS 17.6.1 e iPadOS 17.6.1 si legge che: “Questo aggiornamento include importanti correzioni di bug e risolve un problema che impedisce di attivare o disattivare Advanced Data Protection“.

Advanced Data Protection è una funzione opzionale che estende la crittografia end-to-end a una serie di servizi iCloud aggiuntivi, tra cui i backup dei dispositivi iCloud, i backup di Messaggi, Foto e molto altro. Apple afferma che il bug di Protezione avanzata dei dati in iOS 17.6 riguardava un piccolo numero di utenti. Se un utente tentava di attivare la Protezione avanzata dei dati e non ci riusciva, gli veniva presentato un chiaro messaggio di errore in modo che fosse consapevole del fallimento della modifica.

Se un utente tentava di disattivare la funzione e non riusciva, l’interfaccia mostrava che la funzione era stata disattivata, ma era ancora attiva su iCloud. Dopo l’installazione di iOS 17.6.1 e macOS 14.6.1, a questi utenti verrà richiesto di andare in Impostazioni e verificare se desiderano ancora disattivare la Protezione avanzata dei dati.

Ciò significa che gli utenti colpiti da questo bug non sono mai stati indotti a credere di avere più sicurezza di quanta ne avessero in realtà.

iOS 17.6 è un aggiornamento minore per iPhone, già rilasciato rilasciato il mese scorso nella versione beta per gli sviluppatori. L’aggiornamento include una serie di correzioni di bug e miglioramenti della sicurezza. Ha anche introdotto una nuova funzione “Catch Up” nell’app TV, che utilizza l’apprendimento automatico per generare una serie di clip di highlights delle partite della MLS.

È facile farsi distrarre dai cicli di beta di iOS 18 e iOS 18.1, ma è importante ricordare che la stragrande maggioranza degli utenti di iPhone ha ancora in esecuzione iOS 17.

È possibile aggiornare il proprio iPhone a iOS 17.6.1 accedendo all’app Impostazioni, scegliendo Generali e quindi Aggiornamento software. Il numero di build dell’aggiornamento odierno è 21G93. È disponibile per tutti gli iPhone in grado di eseguire iOS 17.

Apple ha anche rilasciato iOS 16.7.10 per i vecchi modelli di iPhone. Questo aggiornamento, numero di build 20H350, include correzioni di bug e altri miglioramenti.

MacOS Sonoma 14.6.1.

Oltre a questi aggiornamenti per gli utenti di iPhone e iPad, Apple sta distribuendo anche macOS Sonoma 14.6 che include la possibilità di gestire più display dal MacBook Pro M3.

Il precedente aggiornamento di macOS Sonoma ha portato anche “importanti correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza“, secondo Apple. In base al numero di versione, l’aggiornamento macOS ufficiale di oggi include ulteriori correzioni.

Cosa c’è di nuovo

Per quanto riguarda le novità di macOS 14.6.1, l’aggiornamento affronta e risolve, anche in questo caso, il problema dell’advanced data protection. In precedenza, gli utenti che cercavano di attivare ADP senza riuscirci ricevevano un chiaro messaggio di errore e vedevano un riflesso preciso nell’interfaccia utente che indicava che ADP non era abilitato.

D’altra parte, gli utenti che hanno tentato di disattivare ADP ma non sono riusciti a farlo hanno visto l’interfaccia utente mostrare ADP come disattivato, mentre rimaneva attivo sui loro dati iCloud. Con l’aggiornamento, questi utenti riceveranno ora una notifica che li indirizzerà alle Impostazioni, dove dovranno confermare la decisione di disattivare ADP. Nonostante il problema, gli utenti che hanno già potuto provare l’aggiornamento, hanno ottenuto un livello di sicurezza uguale o superiore a quello previsto.

Sequoia è il prossimo

Oltre a macOS Sonoma, Apple sta eseguendo le beta pubbliche e per sviluppatori della pre-release di macOS Sequoia 15, la prossima versione principale prevista per settembre o ottobre.