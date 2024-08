Ozmo è il nome di un robot lavavetri sviluppato da Skyline Robotics, utilizzato per la manutenzione di un grattacielo di 45 piani nella città di New York.

Giorno dopo giorno assistere allo sviluppo della tecnologia diventa sempre più evidente. Ormai i robot fanno parte della nostra vita, ed è a tal proposito che possiamo menzionare il robot dotato di braccio robotico per la pulizia delle finestre. Stiamo esattamente parlando di Ozmo, il robot sviluppato da Skyline Robotics, dotato di diverse funzionalità. Questo è infatti dotato di intelligenza artificiale, visione artificiale e robotica, sensori avanzati e apprendimento automatico.

Ma, qual è l’obiettivo che la Skyline Robotics desidera raggiungere con tale robot? Semplice, Ozmo è stato sviluppato per la manutenzione di una torre alta 45 piani della Durst Organizaion a Bryant Park. Questo grattacielo è considerato l’unico al mondo dotato di un sistema di pulizia automatica delle finestre. Ozmo, secondo le aziende, porterà diversi benefici. Nello specifico porterà allo sviluppo dell’industria della pulizia delle finestre e riuscirà anche a creare diversi posti di lavoro. Ma non solo, grazie alla sua avanzata tecnologia e l’automazione ecco che i lavoratori potranno sentirsi al sicuro.

Grandi progressi nella pulizia delle finestre grazie a Ozmo

Apprendimento automatico e intelligenza artificiale sono due importanti elementi che consentono a Ozmo di poter offrire dei vantaggi alla tecnologia di pulizia delle finestre. Infatti proprio grazie a queste due caratteristiche tale robot non solo è dotato di una grande adattabilità ma può vantare anche di una vantaggiosa precisione. Per scansionare le superfici degli edifici e allo stesso tempo memorizzare le curve e i bordi per poter navigare con precisione Ozmo si serve del sistema LIDAR.

E ancora, occorre precisare che i sensori di forza consentono di potersi assicurare che la quantità di pressione utilizzata sia quella giusta in modo tale da poter proteggere le diverse superfici in vetro. A questo punto il cervello del robot procede elaborando i dati in modo tale da riuscire a comprendere con maggiore facilità l’ambiente che lo circonda. E allo stesso tempo avere la possibilità di prendere delle decisioni al momento mantenendo sempre la sua stabilità anche quando le condizioni non sono favorevoli. Ad esempio in presenza di forti raffiche di vento.