Resistere alla pizza è praticamente impossibile per la maggior parte delle persone di ogni età. Ma non sempre è facile trovare quella che riesce a soddisfare i propri gusti. A tal proposito, non possiamo non menzionare quanto scoperto da uno chef di Dubai che utilizzando il chatbot ChatGPT di OpenAI è riuscito a creare una ricetta molto buona, e di conseguenza anche super venduta. Sulla questione si è espresso proprio il responsabile dello sviluppo del menù per Dodo Pizza affermando, nel corso di una recente intervista rilasciata alla BBC, che la ricetta elaborata ha avuto un grandissimo successo. Così tanto da essere ancora presente nel menù.

Ma, cosa sappiamo su questa ricetta? Alla domanda in questione possiamo rispondere affermando che ChtGPT è riuscita ad elaborare una ricetta in grado di rispecchiare al massimo quelle che sono le tradizioni culinarie tipiche di Dubai. Nello specifico questa, secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe includere “pollo shawarma arabo, formaggio paneer grigliato indiano, erbe mediorientali Za’atar e salsa tahini”.

La pizza elaborata dallo chef di Dubai che fa impazzire tutti

La pizza elaborata tramite ChatGPT è stata creata creando un mix di sapori interculturali. Si tratta quindi di un qualcosa di veramente originale, tanto da essere riuscito a catturare l’attenzione di moltissime persone. Arutyunyan nel corso dell’intervista rilasciata alla BBC ha rivelato che anche se il risultato ottenuto è stato sorprendente oltre che buono ecco che lui come chef non avrebbe mai mescolato sulla pizza questi ingredienti.

E ancora, lo chef ha poi proseguito rivelando che alcune ricette elaborate sempre dalla ChatGPT non sono state selezionate. Tra queste ad esempio una torta con i mirtilli e cereali oppure una pizza condita con le fragole e pasta. In generale sono molti a credere che l’intelligenza artificiale possa rivelarsi di grande aiuto soprattutto nei momenti in cui la creatività è in crisi.