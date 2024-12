Apple sta sviluppando un iPad pieghevole con uno schermo grande quanto due iPad Pro affiancati, destinato a diventare il dispositivo pieghevole più avanzato della sua categoria. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, la compagnia mira a lanciare questo dispositivo innovativo intorno al 2028.

Apple vuole un device pieghevole da tutti gli altri?

Il pieghevole di Apple punterà a distinguersi dai competitor eliminando uno dei principali problemi dei dispositivi pieghevoli attuali: la piega visibile al centro dello schermo. Nonostante Samsung e altri produttori abbiano cercato di risolvere questa criticità sin dal debutto del Galaxy Fold nel 2019, la piega rimane un elemento evidente. Apple, invece, sta lavorando per creare un dispositivo che appaia come un’unica superficie di vetro senza interruzioni. Gurman riferisce che i prototipi attuali mostrano una piega quasi invisibile, anche se è troppo presto per dire se la compagnia riuscirà a eliminarla completamente.

Il dispositivo, che dovrebbe avere uno schermo da 20 pollici, sarà pensato per gli utenti che desiderano il massimo della portabilità con un display di grandi dimensioni. Per quanto riguarda il sistema operativo, Gurman ipotizza che il pieghevole potrebbe utilizzare una versione avanzata di iPadOS capace di supportare app macOS e accessori come l’Apple Pencil, pur senza trasformarsi in un vero ibrido tra iPad e Mac.

E l’iPhone pieghevole che fine ha fatto?

Apple sembra concentrarsi sul pieghevole di fascia alta da 20 pollici, ma continua a esplorare anche un iPhone pieghevole con un design a conchiglia. Questo dispositivo avrebbe uno schermo interno che, una volta aperto, supererebbe le dimensioni di un iPhone 16 Pro Max. Tuttavia, Gurman suggerisce che un iPhone pieghevole potrebbe non arrivare prima del 2026, o addirittura del 2027, a causa di sfide tecniche ancora irrisolte, inclusa quella legata alla piega.

Un recente rapporto del Wall Street Journal sostiene che Apple stia lavorando su due dispositivi pieghevoli distinti. Uno sarebbe un laptop pieghevole con uno schermo da circa 19 pollici, simile a un monitor desktop, e l’altro potrebbe essere proprio l’iPad pieghevole descritto da Gurman. Non è chiaro se questi due dispositivi siano effettivamente diversi o si tratti della stessa tecnologia con finalità diverse. In copertina: un iPad pieghevole immaginato dal sito MacRumors.