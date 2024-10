Diverse cose, a quanto pare. Apple vuole distinguersi da tutti gli altri brand, ma per il momento non sa ancora come.

Apple sta cercando di assicurarsi un vantaggio tecnologico unico rispetto ai suoi concorrenti prima di entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli. Negli ultimi anni, questo segmento è cresciuto significativamente, ma l’azienda di Cupertino è rimasta assente, aspettando il momento giusto per fare il suo ingresso con un prodotto davvero innovativo.

Mentre Samsung ha consolidato la sua posizione di leader nella categoria dei telefoni pieghevoli, Huawei ha sorpreso il mercato annunciando un telefono con tripla piegatura. In questo contesto, Apple punta a sviluppare un prodotto pieghevole che non solo rispetti i suoi standard di qualità, ma che riesca anche a distinguersi grazie a caratteristiche uniche, offrendo qualcosa di diverso rispetto a ciò che è già presente sul mercato.

In precedenza, si era ipotizzato che Samsung Display, la divisione che si occupa dei display, avrebbe fornito i pannelli per i futuri iPhone pieghevoli. Le voci parlavano di un possibile lancio per il 2026 con un design a conchiglia. Tuttavia, un report successivo ha rivelato che Apple ha deciso di posticipare il progetto al 2027: Apple vorrebbe risolvere una volta per tutte il problema della piega, la linea di demarcazione che separa le due porzioni dello schermo.

Il più recente rapporto di Kipost suggerisce che Apple voglia avere maggiore controllo su componenti chiave come l’UTG (Ultra-Thin Glass), attualmente gestito principalmente da Samsung Display. Oltre al vetro ultra-sottile, Apple punta anche ad avere il controllo sulla piastra posteriore, un componente essenziale che sostiene il display e garantisce la durabilità del telefono pieghevole. Questo approccio permetterebbe ad Apple di creare un dispositivo più durevole e di elevata qualità.

Apple teme che dipendere eccessivamente da un unico produttore di display possa limitare l’unicità del suo prodotto rispetto alla concorrenza. Dato il suo ritardo nell’entrare nel mercato, Apple ha bisogno di giustificare questo ingresso tardivo con un prodotto innovativo che possa distinguersi nettamente dai pieghevoli già esistenti, attirando così l’attenzione del pubblico e dei consumatori. L’obiettivo non è solo competere, ma superare le aspettative. Peccato che nessuna di queste cose sia semplice da realizzare e ormai il tempo è agli sgoccioli.