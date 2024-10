A quanto pare, il misterioso Switch Online: Playtest Program anticipa la presentazione del primo MMO di Nintendo. Gli elementi trapelati fino ad ora fanno pensare ad una risposta a giochi popolari come Minecraft e Roblox

Nintendo ha svelato nuovi dettagli sul misterioso “Switch Online: Playtest Program”, un progetto che sta attirando l’attenzione di molti fan. Il programma di playtest, che inizierà il 23 ottobre e si concluderà il 5 novembre, è riservato a circa 10.000 utenti che si sono già registrati. Il software di test, già disponibile per il download, richiede 2,2 GB di spazio libero sulla console.

Sebbene i partecipanti non abbiano firmato accordi di riservatezza, Nintendo ha chiesto di non divulgare informazioni riguardanti il test. Tuttavia, alcuni dettagli e immagini sono già apparsi su piattaforme come Reddit e X, nonostante i tentativi dell’azienda di rimuovere i contenuti tramite segnalazioni di copyright.

Stando alle informazioni trapelate, il gioco rappresenta il primo tentativo di Nintendo di creare un MMO, cioè un gioco online multiplayer di massa. Il concetto di base prevede che i giocatori collaborino per “sviluppare” un enorme pianeta utilizzando risorse e creatività. Durante l’esplorazione, i giocatori incontreranno nuove terre, nemici e materiali, e potranno utilizzare dispositivi chiamati “Beacon” per creare zone in cui modificare e sviluppare l’ambiente. Queste aree sono personali, quindi solo il giocatore che ha posizionato il Beacon può intervenire all’interno della sua zona.

Un aspetto sociale del gioco è rappresentato dal “Dev Core”, un hub in cui i giocatori possono livellare, ottenere oggetti e interagire tra loro. Interessante è anche la possibilità di creare contenuti personalizzati, ma questa funzione sarà disponibile solo dopo aver superato un test in-game, volto a garantire una comunicazione rispettosa tra i giocatori.

Le similitudini con titoli come Minecraft e Roblox sono evidenti: non sappiamo se si tratta di una nuova proprietà intellettuale o, più probabilmente, di un’espansione di un franchise esistente.