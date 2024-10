Nintendo ha annunciato a sorpresa un nuovo gadget: è la sveglia intelligente Alarmo, disponibile in queste ore in esclusiva per gli abbonati a Switch Online.

A sorpresa, mercoledì Nintendo ha presentato un nuovo device. No, non si tratta della Swtich 2, ma piuttosto di una sveglia intelligente piuttosto interessante. Nintendo Alarmo costa 99$ (il prezzo per l’Italia non è ancora noto) e ovviamente sfrutta i personaggi più amati della Nintendo per offrire un’esperienza davvero unica ad ogni risveglio.

Disponibile per l’acquisto esclusivamente sul My Nintendo Store già da questa settimana, Alarmo sarà inizialmente riservato ai membri di Nintendo Switch Online fino a metà gennaio 2025. Per accedere a questa esclusiva, è necessario disporre di un’iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online.

Come funziona? È molto semplice: scegli un titolo, seleziona una scena e imposta l’orario. Alarmo penserà al resto, svegliandoti con la musica e gli effetti sonori del gioco che hai scelto. Dotato di un sensore di movimento, Alarmo è in grado di rilevare i tuoi movimenti nel letto: se ti stiracchi o ti rotoli, il volume della sveglia diminuirà per offrirti un risveglio più dolce. E quando finalmente ti alzi dal letto e ti allontani, la sveglia si spegne automaticamente, eliminando la necessità di cercare un pulsante da premere.

Con 35 sveglie diverse tratte da cinque giochi Nintendo, ogni mattina sarà unica. Ogni sveglia è caratterizzata dai suoi suoni e temi visivi, e collegando il tuo account Nintendo potrai anche scaricare nuovi temi in futuro, tra cui quelli di Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons, resi disponibili tramite aggiornamenti gratuiti.

Alarmo non è solo una sveglia: è anche un compagno per monitorare il tuo sonno. Attraverso le statistiche registrate, puoi verificare il tempo trascorso a letto, la qualità del sonno e il tempo impiegato per alzarti. Inoltre, puoi personalizzare la tua esperienza impostando suoni rilassanti per accompagnarti al momento di addormentarti, oppure scegliendo tra modalità inflessibile, gentile o pulsante per un risveglio che si adatta alle tue esigenze.