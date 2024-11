Il mito di “Doom” continua a stupire, trovando sempre nuovi dispositivi su cui essere giocato: dopo trattori, lampadine smart e perfino mattoncini Lego, ora anche l’orologio sveglia Alarmo di Nintendo si unisce a questa lunga lista. Il merito va al hacker GaryOberNicht, che ha recentemente mostrato come sia possibile giocare a “Doom” sulla nuova sveglia interattiva di Nintendo. Il gioco è perfettamente giocabile.

In un video pubblicato sui social, Gary ha dimostrato il funzionamento della sua modifica: l’interfaccia dell’Alarmo permette di muoversi nel gioco ruotando o premendo il pulsante in cima all’orologio per spostarsi, mentre altri pulsanti permettono di sparare o aprire porte, proprio come in una console di gioco tradizionale. Ciò che rende questo hack ancora più interessante è la semplicità con cui è stato implementato. Grazie alla modalità USB della Nintendo Alarmo e alla porta USB-C, Gary è riuscito a caricare “Doom” senza dover modificare l’hardware della sveglia: basta collegare l’Alarmo a una fonte esterna tramite USB per puntarlo verso un firmware personalizzato.

Tutto ciò è stato possibile in seguito a un lavoro preliminare di un altro hacker, Spinda, che ha utilizzato un dispositivo Flipper Zero per accedere al firmware dell’Alarmo. Partendo da questa base, Gary è riuscito a sviluppare un metodo accessibile per chiunque sia dotato di un minimo di competenza tecnica. Su Github sono disponibili il software e le istruzioni per riprodurre il gioco, permettendo a qualsiasi appassionato di sperimentare questa trasformazione dell’Alarmo in una mini-console da gioco.