Netflix sta per dire addio a due dei suoi titoli più celebri nel catalogo di giochi mobile: Grand Theft Auto III e Grand Theft Auto: Vice City. Entrambi i giochi non saranno più disponibili per gli abbonati dopo il 13 dicembre 2024, segnando la fine di un accordo di licenza della durata di un anno con Rockstar Games, il publisher dei titoli.

Cosa succede ai giochi GTA su Netflix?

Netflix ha introdotto i tre giochi della trilogia di Grand Theft Auto — GTA III, Vice City e San Andreas — nel dicembre del 2023. Tuttavia, mentre San Andreas continuerà a far parte del catalogo, i primi due capitoli saranno rimossi. Il 13 dicembre sarà l’ultimo giorno per giocarli tramite l’app Netflix, come confermato da un portavoce dell’azienda.

La rimozione avviene per via della scadenza dei contratti di licenza, una dinamica simile a quella che Netflix applica per i film e le serie TV. Gli utenti sono avvisati in anticipo attraverso l’app grazie al badge “Leaving Soon” presente sui titoli in scadenza.

L’aggiunta dei tre giochi della trilogia “Definitive Edition” di GTA è stata una mossa significativa per Netflix Games, contribuendo a un aumento dell’engagement verso la fine del 2023. Secondo Netflix, questi titoli hanno attratto nuovi iscritti interessati a giocare tramite l’abbonamento. Nonostante il successo iniziale, l’azienda ha recentemente ridotto le sue ambizioni nel settore gaming, chiudendo uno studio che lavorava su un titolo AAA.

Ma rimangono ancora moltissimi giochi

Dopo il 13 dicembre, chi vorrà continuare a giocare a GTA III e Vice City potrà acquistarli direttamente dagli store di iOS e Android nella loro versione della Definitive Edition. San Andreas, invece, rimarrà disponibile per gli abbonati Netflix senza costi aggiuntivi. A ciò si aggiunge ovviamente la possibilità di giocarli su PC o console.

Per chi cerca alternative all’interno del catalogo di giochi Netflix, l’app offre ancora una vasta gamma di opzioni, tra cui Poinpy, un gioco originale che ha raccolto ottime recensioni. Nel frattempo, per Netflix – nel gaming come nelle serie TV-, la sfida rimane la stessa di sempre: mantenere un’offerta fresca e attraente nonostante le limitazioni imposte dai contratti di licenza. La buona notizia è che il catalogo di giochi di Netflix continua a crescere, con nuovi titoli in arrivo per bilanciare le perdite.