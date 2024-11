Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe valutando seriamente l’idea di lanciare una TV con il proprio marchio, un dispositivo che si aggiungerebbe alla sua crescente gamma di prodotti per la smart home. Tuttavia, il progetto sarebbe ancora in fase esplorativa e potrebbe richiedere anni prima di concretizzarsi, se mai accadrà.

Apple, infatti, è attualmente concentrata sul lancio di nuovi smart display, il primo dei quali potrebbe arrivare già l’anno prossimo. Questo dispositivo, soprannominato “HomePad” da alcuni, sarebbe un prodotto di fascia più bassa, seguito da una versione premium con uno schermo più grande e, curiosamente, un braccio robotico integrato.

Smart TV e Apple Vision: due mondi inconciliabili?

Tuttavia, Gurman sottolinea che il successo di questi primi dispositivi sarà cruciale: se gli smart display non dovessero conquistare il mercato, Apple potrebbe abbandonare l’idea di una Smart TV e rivedere le sue ambizioni nel settore della smart home. Non è la prima volta che si parla di una possibile TV firmata Apple, ma fino ad oggi questi rumors non hanno mai portato a un prodotto concreto.

Un altro aspetto da considerare è l’attenzione che Apple sta riservando al Vision Pro, il visore di realtà aumentata pensato anche per l’intrattenimento domestico. Una TV fisica potrebbe contrastare questa strategia, rendendo la decisione ancora più complessa.

Al momento, l’idea di una TV Apple rimane un rumor intrigante, ma con molte incognite. Non rimane che aspettare nuovi sviluppi per saperne di più.